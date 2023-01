À Ngai Thâu Thuong, petit patelin dans les nuages de Lào Cai

Couvert de nuages pendant les quatre saisons, le village Ngai Thâu Thuong, dans la commune d’A Lu (district de Bat Xat, province de Lào Cai, au Nord-Ouest), vit une vie particulière et accueille le printemps à la manière unique des locaux…

Vu du pied de la montagne, Ngai Thâu Thuong semble flotter dans la mer de nuages, à une altitude de 2 300 m. Ce village est longtemps connu comme le plus haut village au Vietnam. Il est situé sur la majestueuse montagne Ma Cha Va, dont le sommet imposant donne l’impression de toucher le ciel bleu.Ngai Thâu Thuong présente des couleurs colorées. Le blanc des nuages, le vert des rizières en terrasse, le jaune clair du soleil à travers la mer de nuages, le jaune vif des champs de fleurs de moutarde et la couleur rosée des pêchers qui commencent à bourgeonner, le blanc des fleurs de prunier.Le printemps arrive. C’est le moment le plus idéal pour « chasser » les nuages, jusqu’en avril. Les nuages de printemps semblent être chauds et frais et changent tous les jours, ce qui donne envie à ceux qui n’y sont pas encore venus ou s’attendent à y revenir.Depuis longtemps, Ngai Thâu Thuong est devenu un célèbre spot de « chasse aux nuages » pour ceux qui aiment explorer.Il faisait froid près de 0 degrés Celsius, il faisait nuageux au pied de la montagne, mais à Ngai Thâu Thuong, on trouvait des rayons jaune vif du soleil, l’air était pur comme s’il n’y avait pas de poussière. Ici, le soleil est aussi clair que du verre. Les H’mông natifs d’ici sont toujours fiers que les nuages à Ngai Thâu Thuong soient les plus beaux, la neige à Ngai Thâu Thuong soit la plus épaisse et la glace à Ngai Thâu Thuong soit la plus brillante.Mais la vie à Ngai Thâu Thuong n’est pas aussi romantique que les nuages et la neige, mais pleine de dureté et de difficultés. Cet endroit était à l’origine une oasis froide, désertique et sèche au sommet de Ma Cha Va, qui est mystérieuse même pour les locaux.Dans le passé, la route était dangereuse et escarpée, seuls les garçons H’Mông qui connaissaient le terrain à motos rugissantes comme Win ou Minsk pouvaient grimper jusqu’au «nez du nez rocheux» Ma Cha Va. Peu de gens venaient y séjourner car les conditions étaient trop difficiles.À cette époque il n’y avait pas d’électricité, ni radiocommunications, l’eau était très rare, seuls les rayons du soleil, le vent, les nuages et le froid étaient abondants. Cependant, il y avait des H’Mông qui ont persévéré pour vivre, construire des villages et garder les terres frontalières.Les H’mông ont une coutume de vivre dans les montagnes, mais ils considèrent toujours la zone au pied du pic Ma Cha Va comme une forêt sacrée aux eaux toxiques. Mais il y a quelques années, de jeunes couples se sont portés volontaires pour gravir la montagne afin de récupérer des terres pour fonder un village des H’mông.Au début, seules les familles de Sung A Lu et Sung A De «avaient le courage» de construire une maison où erraient souvent des animaux sauvages. Plus tard, certains ménages du village de Phan Can Su, commune de Y Ty, qui risquaient des glissements de terrain, s’y ont également installés.Ensuite, certains habitants de Ngai Thâu Thuong, qui souffraient de terres surpeuplées, du manque de champs cultivés se sont également déplacés vers la bande de terre aux pieds de Ma Cha Va pour récupérer des forêts sauvages et vivre. Depuis lors, le village de Ma Cha Va s’est progressivement formé avec plus de 30 familles.