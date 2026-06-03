À l’ère de l’IA, la protection des usagers au cœur des priorités

La quatrième révolution industrielle, conjuguée à l’essor de l’intelligence artificielle (IA), engendre de profondes mutations au sein du système financier mondial. La transformation numérique et l’instauration d’une confiance numérique ne constituent plus de simples options, mais s’imposent désormais comme des impératifs pour les pays souhaitant stimuler leur économie numérique et renforcer leur compétitivité internationale.

La session de dialogue "Confiance numérique à l'ère de l'IA : la sécurité commence avec l'utilisateur" du forum "Confiance numérique dans la finance 2026". Photo : https://nhandan.vn/

Au Vietnam, la numérisation du secteur financier et bancaire progresse rapidement, favorisant les paiements dématérialisés, élargissant l’accès aux services financiers et renforçant la transparence du marché. Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives de croissance tout en soutenant la gestion macroéconomique.

Néanmoins, les menaces liées à l'insécurité des données, aux escroqueries sophistiquées et à l'érosion de la confiance des utilisateurs deviennent de plus en plus prégnantes. Selon les données du ministère de la Sécurité publique, les préjudices causés par la cybercriminalité au Vietnam ont été estimés à plus de 8 000 milliards de dongs en 2025, soulignant les défis majeurs pesant sur l’écosystème financier.

Lors du forum "Digital Trust in Finance 2026", placé sous le thème "Construire la confiance numérique financière à l'ère de l'IA", le général de corps d'armée Pham The Tung, vice-ministre de la Sécurité publique, a affirmé que la pérennité de l'économie numérique repose impérativement sur la confiance. Celle-ci n'est plus un facteur subjectif, mais une condition préalable aux transactions. Si les données représentent le carburant de cette économie, la confiance en constitue l’infrastructure logicielle déterminant le bon fonctionnement de l'ensemble du système financier.

Bien que le secteur bancaire soit pionnier dans cette transformation, il est confronté à de nouveaux risques, les attaques ciblant désormais davantage les vulnérabilités des utilisateurs que les systèmes centraux. Cette évolution impose une refonte de la gestion des risques, plaçant la protection du client au cœur des dispositifs numériques.

Aujourd’hui, les utilisateurs sont devenus le "maillon le plus vulnérable" de la sécurité financière numérique. Les méthodes de fraude évoluent rapidement, avec notamment les imitations vocales par IA, les deepfakes, la création de fausses applications ou encore l’usurpation d’identité de responsables officiels, rendant la distinction entre le vrai et le faux de plus en plus difficile.

Selon Pham Tien Dung, gouverneur adjoint de la Banque d'État du Vietnam, à l’ère de l’IA, la sécurité financière numérique ne repose plus uniquement sur les pare-feu ou le chiffrement des données, mais aussi sur la protection de la conscience des utilisateurs, de leurs comportements numériques et de la confiance dans l’environnement financier digital.

L'IA offre toutefois des opportunités pour automatiser les processus, personnaliser les services, évaluer la notation de crédit et détecter les anomalies, les blanchissements d’argent. Les systèmes d’IA modernes peuvent détecter en temps réel les transactions inhabituelles et bloquer automatiquement les opérations suspectes. L’IA permet également de personnaliser la sécurité financière, chaque client disposant d’une véritable "empreinte comportementale numérique".

Conscient de l’importance de la diffusion des connaissances financières numériques, de l’éducation à la détection des fraudes utilisant l’IA et du renforcement de la culture de la cybersécurité, l’État vietnamien a lancé un vaste programme d’"alphabétisation numérique populaire". Considérée comme une responsabilité collective et non celle des seules entreprises, cette initiative est soutenue par de nombreuses sociétés technologiques qui fournissent des outils numériques de base aux autorités locales et aux citoyens. - VNA/VI