À l’épreuve du temps, Hai Vân Quan rouvre les portes de l'histoire

Hai Vân Quan vue d’en haut. Photo : VNP

Après trois ans de restauration, le vestige de Hai Vân Quan (littéralement la porte des nuages océaniques), construit sous la dynastie des Nguyên, a été officiellement rouverte aux visiteurs.



Hai Vân Quan se trouve à près de 500 m d’altitude à la frontière entre la province de Thua Thiên-Huê et la ville de Dà Nang (Centre). Il fût un point stratégique de défense militaire et a longtemps représenté un obstacle majeur à toute armée qui tentait de se déplacer entre les régions Nord et Centre du pays.

Sous la dynastie des Nguyên, en 1826, le roi Minh Mang (1791-1841) ordonna la construction d’une citadelle et d’une passerelle de pierre fortifiée pour protéger la citadelle de Huê. Une porte tournée vers Thua Thiên-Huê est, gravée de trois mots en caractères chinois: "Hai Vân Quan". Une autre porte face à Dà Nang est, quant à elle, gravée de l’inscription "Thiên ha dê nhât hùng quan", signifiant "La passerelle la plus grandiose du monde".

La place fortifiée permettait de surveiller visuellement toutes les directions, se mettre à l’abri des attaques surprise, mener une défense active et exercer un contrôle militaire sur toute la région.

Avant l’ouverture du tunnel du Hai Vân en 2005, ce col était la seule route que pouvaient emprunter les véhicules pour passer du Nord au Sud et vice versa. À présent, très peu de véhicules utilisent le col, ce qui en fait une magnifique route pour les voyageurs à moto ou à vélo. La route sinueuse de 21 km de long du col expose de magnifiques panoramas sur la baie de Lang Cô.

Le présentateur Jeremy Clarkson, animateur du programme TopGear de la BBC, a emprunté le passage lors de l’émission Special Vietnam 2008, désignant la route comme «un magnifique ruban de bitume déserté - l'une des meilleures routes côtières du monde».

Ce site a été classé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans la liste des vestiges nationaux en 2017. Le 19 décembre 2021, les villes de Dà Nang et Huê ont officiellement lancé le projet de restauration et de promotion de Hai Vân Quan. Les travaux d’un coût total de plus de 42 milliards de dôngs financés à part égale par les deux villes, se sont achevés pour sa réouverture, le 21 décembre 2024.

Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Da Nang, a déclaré qu’il s’agissait d’un projet important pour préserver et promouvoir la valeur de Hai Vân Quan, ce qui contribuera à éduquer la tradition du patriotisme et de la fierté nationale, et à honorer les ancêtres qui ont contribué à l’histoire de l’édification et de la défense nationales.

Aujourd’hui, la valeur du vestige de Hai Vân Quan a été reconnue par les autorités de Dà Nang et Huê comme un bien commun inestimable, un symbole de coopération et une passerelle spéciale entre les deux villes dans la coopération et la connexion régionales en général, la coopération dans la gestion et la promotion des valeurs patrimoniales en particulier.

Selon Nguyên Thanh Binh, vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, la restauration conjointe de Hai Vân Quan entre les deux villes de Dà Nang et Huê est une force motrice et un symbole de solidarité pour préserver et promouvoir ensemble le vestige.

Il s’agit d’un projet très important, un vestige historique national étroitement lié au développement des deux villes de Huê et Dà Nang, les travaux de préparation et de conservation doivent donc être strictement conformes et respecter les normes de restauration des monuments nationaux. Après la restauration, le site a accueilli de nombreux touristes, a-t-il indiqué. – VNA/VI