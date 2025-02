À Lai Châu, les festivals printaniers offrent des expériences culturelles immersives

Chaque printemps, plusieurs communes de la province de Lai Châu célèbrent des festivals en hommage aux forces naturelles et à l’abondance des récoltes. Ces festivités sont une occasion de rendre grâce pour une année de prospérité et de chance, mais aussi de formuler des vœux de paix et de bonheur pour l’avenir. Les visiteurs y découvrent une ambiance vibrante et chaleureuse, où la culture locale est à l’honneur dans toute sa richesse et sa diversité.



Dès les premiers jours de l’année, une énergie joyeuse et enthousiaste envahit les villages des montagnes de Ta Lèng, dans le district de Tam Duong. Le festival Gâu Tào, célébré par les Mông, est un moment fort. Les jeunes, vêtus de costumes traditionnels, participent à des danses et des chants en l’honneur des divinités.

«Le Gâu Tào est une tradition ancestrale que nous perpétuons avec fierté. C’est un moment de communion que je souhaite transmettre à mes enfants pour qu’il vive à travers les générations», partage Giàng Làng Pao, un habitant du village Pho Lao Cai.



Le festival attire de nombreux visiteurs, dont Bùi Thi Tình, venue de Hanoi. «L’atmosphère est à la fois joyeuse et vibrante, imprégnée de l’esprit de la culture Mông. Les habitants participent avec beaucoup d’enthousiasme», dit-elle.

Le Gâu Tào est non seulement un événement culturel important, mais aussi une occasion de retrouvailles, où ceux qui travaillent ou étudient loin reviennent au village pour retrouver leurs proches.

«Ce festival apporte joie et bonheur à tous, quand toute la communauté invoque les divinités dans l’espoir d’avoir une bonne santé et des récoltes abondantes», explique Hang A Lu, vice-président du comité populaire de Ta Lèng.



Dans le même district, à Ban Bo, les Thaï célèbrent le festival Xoe Chiêng. Les visiteurs viennent aussi nombreux pour assister à la cérémonie de prière pour la nouvelle année et participer à des danses festives, tout en appréciant les traditions architecturales du village.

«C’est la troisième fois que je participe au festival Xoe Chiêng. C’est un événement communautaire où l’on prie pour une année de prospérité. Je souhaite également que cette année soit pleine de succès dans ma vie professionnelle et personnelle», confie Nguyên Van Trong, un touriste venu de Hai Phong.

Les festivals du printemps à Lai Châu sont bien plus que des événements culturels: ils sont l’occasion pour les visiteurs de vivre une expérience unique, en pleine harmonie avec la nature et les traditions locales.

«Ces festivités sont essentielles pour préserver et valoriser le patrimoine culturel commun des différents groupes ethniques de Lai Châu. Elles marquent également le début d’une année touristique que nous espérons plus florissante que l’année précédente», déclare Trân Quang Khang, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Ainsi, les festivals du printemps à Lai Châu offrent un voyage immersif dans la culture locale, reliant les hommes à leur environnement naturel et spirituel, et offrant aux visiteurs des souvenirs inoubliables... – VOV/VNA