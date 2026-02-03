À la Foire du Printemps 2026, les produits OCOP racontent les territoires vietnamiens

Plus qu’un événement de promotion commerciale, la première Foire du Printemps constitue un panorama représentatif de l’agriculture et des métiers artisanaux vietnamiens dans leur processus de transformation. Chaque produit OCOP (One Commune One product ou A chaque commune son produit) n’y est pas seulement une marchandise, mais aussi le reflet d’un territoire, de ses habitants, de leurs moyens de subsistance et des efforts d’application des sciences et des technologies pour valoriser les ressources locales.

Parmi les entreprises participantes, le thé aux fleurs dorées Quy Hoa, produit OCOP cinq étoiles de la province de Quang Ninh, suscite un vif intérêt auprès des consommateurs. Son directeur, Le Manh Quy, a indiqué qu’il s’agissait de sa troisième participation à un événement de promotion commerciale d’envergure et qu’il nourrissait de grandes attentes à l’occasion de cette Foire du Printemps 2026.

Selon lui, l’enjeu ne réside pas uniquement dans le volume des ventes, mais surtout dans la notoriété de la marque, la confiance des consommateurs et les perspectives d’élargissement du marché. Il a estimé que la Foire du Printemps 2026, de par son ampleur et son esprit de renouveau en début d’année, constituait un moment particulièrement favorable pour poursuivre la promotion du produit.

Fort de son expérience lors des précédentes foires, il a souligné que ces espaces de promotion permettaient aux entreprises agricoles d’entrer en contact direct avec les consommateurs, de recueillir des retours concrets et d’améliorer leurs produits.

Évoquant l’histoire du thé aux fleurs dorées Quy Hoa, Le Manh Quy a précisé que cette plante est originaire des zones montagneuses de l’Est, notamment de la région de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh, où elle poussait naturellement depuis longtemps mais sans être pleinement valorisée. Après en avoir compris la valeur réelle, il a mobilisé des habitants pour préserver ces arbres, établir des liens de coopération durables et développer le produit, donnant ainsi naissance au thé aux fleurs dorées Quy Hoa, porteur des attentes communes de l’entreprise et des populations locales.

Il a également indiqué que la spécificité du produit résidait dans l’application de la technologie de lyophilisation, permettant de conserver la forme, la couleur et les nutriments des fleurs de thé. Bien que nécessitant des investissements importants et un engagement à long terme, cette technologie contribue à accroître significativement la valeur du produit et à renforcer la confiance des producteurs partenaires.

S’agissant des orientations à venir, Le Manh Quy a exprimé sa reconnaissance envers le Gouvernement, les ministères et les secteurs concernés, notamment le ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, pour la création de plateformes de promotion significatives en faveur des entreprises agricoles. Il a souhaité que les foires saisonnières, telles que celles du Printemps, de l’Été et de l’Automne, soient organisées régulièrement afin d’encourager les entreprises à investir davantage, à améliorer la qualité de leurs produits et à s’engager durablement dans le développement agricole local.-VNA/VI