À la COP27, le Vietnam réaffirme son engagement fort pour le climat

Le Vietnam a réaffirmé à la 27e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) en Égypte son engagement fort dans la lutte mondiale contre le changement climatique, envoyant un message d’"engagement joint à l’acte" dans la réalisation des objectifs climatiques.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà travaille avec le président de la COP26, Alok Sharma, sur la transition énergétique du Vietnam. Photo : VNA



Le Vietnam a envoyé un message à la COP26 sur son engagement responsable à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà.



Le Vietnam considère la transition verte et la transition énergétique comme une politique cohérente et un modèle économique qu’il a choisi. Le Vietnam est prêt à se joindre aux amis internationaux pour effectuer cette transition sur la base de la garantie de l’équité et de la justice, a-t-il souligné.



La COP27 s’appuiera sur les résultats de la COP26 pour agir sur un éventail de questions essentielles pour faire face à l’urgence climatique – de la réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre au renforcement de la résilience et à l’adaptation aux conséquences inévitables des changements climatiques, en passant par le respect des engagements à financer l’action climatique dans les pays en développement.



Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà partage les solutions et la feuille de route du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements climatiques avec la Banque mondiale. Photo : VNA

Deuxièmement, suite au succès de la COP26, le Vietnam est à l'avant-garde de la transformation énergétique, ainsi que de la transformation verte et numérique. C'est une tâche qui répond aux tendances de notre temps et aux impératifs de la transformation numérique et verte au pays, a-t-il poursuivi.

Troisièmement, le Vietnam mobilisera des ressources et s’inspirera des expériences des partenaires au développement, et participera à de nombreuses initiatives, notamment celles sur la mobilisation des ressources financières liées à la transition énergétique, a-t-il indiqué.



Dans le cadre de la COP27, le Vietnam multipliera ses rencontres avec des institutions internationales multilatérales, dont la Banque mondiale, ainsi que des partenaires membres du Groupe des sept (G7) et du G7 élargi pour discuter de la transition énergétique équitable et juste pour le Vietnam.



Lors de la COP26 de Glasgow (Ecosse), qui s’est tenue l’an dernier et fut la plus importante depuis l’Accord de Paris, en 2015, les pays ont convenu de prendre des engagements plus forts cette année, y compris des plans nationaux actualisés avec des objectifs plus ambitieux. – VNA/VI