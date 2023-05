À la conquête du mont Fansipan, le « toit de l’Indochine » à Sapa

Le Vietnam n'a peut-être pas de montagne qui représente un symbole national comme le mont Fuji au Japon ou le Cervin en Suisse. Cependant, s'il devait y avoir une montagne dont le peuple vietnamien pourrait fièrement se vanter, ce serait sans aucun doute le mont Fansipan - le plus haut sommet de l'ancienne Indochine française (y compris le Vietnam, le Cambodge et le Laos).



Fansipan, également connu sous le nom de Hua Xi Pan dans la langue locale, signifie « Rocher géant ». Selon les archives de l'Institut vietnamien des sciences géologiques, la montagne est un majestueux rocher de granit qui s'est élevé du plus profond de la terre il y a plus de 250 millions d'années.



Le mont Pour ceux qui sont enchantés par l'attrait de l'Asie du Sud-Est et la beauté majestueuse du Nord-Ouest du Vietnam, la conquête du mont Fansipan - le toit de l'Indochine, est saluée comme le summum de toute expédition aventureuse.

Le mont Fansipan cache de nombreux mystères et est l'une des destinations incontournables de la vie. Les visiteurs qui aiment contempler la mer de nuages viennent souvent au Fansipan pour admirer un spectacle qui vaut le détour.



Sa Pa en saison des fleurs du canola jaune Aller à Sapa pour gavir le Fansipan est l'une des expériences préférées de nombre de touristes dans le monde pour faire de l'exercice. Située à plus de 3.143 m d'altitude, cette plus haute montagne de la chaîne Hoàng Liên Son est aussi connue sous le nom de "Toit de l'Indochine". Conquérir ce sommet est le rêve de nombreux trekkeurs du monde entier. Sur le chemin, les visiteurs verront des montagnes majestueuses, des forêts vierges avec une flore et une faune diversifiées, d'innombrables arbres anciens et des fleurs rares telles que des orchidées.

Le téléphérique Fansipan En 2016, Sun Group a présenté le téléphérique Fansipan, qui a été conçu par le fabricant de câbles de renommée mondiale Doppelmayr Garaventa. Il a ouvert la possibilité aux voyageurs de tous âges de conquérir le plus haut sommet d'Indochine. Cette innovation a considérablement réduit le temps de trajet d'un voyage de 2 à 7 jours à un itinéraire de 15 à 20 minutes à travers les nuages éthérés.

Au sommet de Fansipan

Quatre saisons de fleurs s’épanouissent, le paysage naturel change à chaque seconde, laissant apparaître le Fansipan sous toutes ses formes. À chaque saison, le sommet du Fansipan revêt un charme différent. Tantôt la neige recouvre le complexe spirituel, tantôt des milliers d’étoiles brillent dans le ciel, tantôt le coucher du soleil teint les nuages. Des spectacles de la nature qui ne laissent aucun photographe indifférent.

Le crocosmia à Sun World Fansipan Legend Sun World Fansipan Legend Choisir Fansipan comme destination ne consiste pas seulement à visiter un lieu, mais aussi à se lancer dans un voyage pour explorer Sa Pa, qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes. Une nature et une identité culturelle préservées font de ce lieu une destination incontournable. La région est habitée par des groupes ethniques tels que les H’Mong, Giay, Tay, Dao, Xa Pho, d'une riche culture, au mode de vie authentique, portant leurs vêtements traditionnels et travaillant toujours les rizières en terrasse.

Le mont Fansipan recouvert de neige

Notamment, visiter Sapa est l'occasion de découvrir des expériences culinaires uniques. Délectez-vous des saveurs des légumes de la forêt sauvage, laissez-vous tenter par le plat traditionnel appelé «Thang Co» et partagez un toast avec les sympathiques habitants. Plongez dans l'atmosphère vibrante du festival des roses, du festival de la saison dorée et du festival d'hiver, où vous pourrez découvrir les riches traditions culturelles de la région. Et ne manquez pas la course de chevaux connue poétiquement sous le nom de "Course à travers les nuages".