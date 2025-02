À Hôi An, un concours de chorales unique dans le fascinant Vietnam

Le Concours international de chorales du Vietnam devrait revenir du 9 au 13 avril dans la vieille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), avec environ 1.000 artistes de 10 pays et territoires attendus.



Les compétitions dans 13 catégories différentes se dérouleront directement au bord de l’eau : Hôi An est située directement entre la rivière et la mer, donnant à l’événement un décor de rêve sous les palmiers.



Festival de joie, de musique, de chant et d’amitié qui réunit tous les deux ans des chorales du monde entier, cette 8e édition devrait attirer 32 chorales du monde entier.



Lancé pour la première fois en 2011, le concours biennal est organisé conjointement par Interkultur, basé en Allemagne, le premier organisateur mondial de concours et de festivals internationaux de chorales, et le Comité populaire municipal de Hôi An.



Selon Interkultur, depuis 2011, cet événement magique est devenu l’un des spectacles les plus enchanteurs d’Interkultur. En 2025, le décor est planté pour une autre expérience vraiment magique pour les chorales du monde entier à Hôi An.



La vieille ville bien préservée de Hội An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999, offre un cadre féerique à ce moment fort du calendrier des événements d'Interkultur.

Lors de la cérémonie d'ouverutre du 7e concours international de chorales du Vietnam - Hôi An 2023. Photo : VNA

Embarquez pour un voyage musical dans la ville enchanteresse de Hôi An! Niché au bord de la mer dans le centre du Vietnam, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO offre une ambiance de conte de fées avec des lumières colorées, d’innombrables fronts de mer, des plages et un charme parfait au bord de la rivière, a déclaré son président Günter Titsch.

Une variété d’activités auront lieu, notamment une cérémonie d’ouverture au théâtre de Hôi An, des représentations de chorales internationales dans les rues, des échanges artistiques entre artistes, habitants et touristes, ainsi que des performances artistiques sur la rivière Hoài.



Tout au long de l’événement, les visiteurs auront l’occasion de goûter à la cuisine internationale et de profiter de programmes artistiques recréant l’atmosphère animée des nuits de Hôi An au début du XXe siècle.

En participant au Concours international de chorales du Vietnam 2025 à Hôi An, vous aurez l’occasion de découvrir l’intersection de la musique avec la culture orientale-occidentale, la cristallisation des Vietnamiens et d’autres nations manifestée dans la cuisine, l’architecture et les traditions locales, a plaidé la diectrice artistique de l’édition 2025, Dang Châu Anh.

Cet événement revêt une grande importance, car il témoigne de l’engagement de Hôi An à favoriser la créativité dans divers domaines dans le cadre de son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO (UCCN).

En 2023, le 7e Concours international de chorales du Vietnam a réuni près de 600 artistes venus de 18 chorales de sept pays et territoires, dont le Vietnam, dans la vile de Hôi An, province de Quang Nam. Au total, le jury a décerné 19 médailles d’or et 2 médailles d’argent aux chorales participantes. – VNA/VI