À Hô Chi Minh-Ville, Noël mêle foi, culture et unité religieuse

Hô Chi Minh-Ville s’anime en ces jours de fin d’année, offrant un vibrant mélange de culture et de foi. Les célébrations de Noël transforment la ville en un festival vibrant où traditions religieuses et coutumes locales se mêlent, rassemblant des personnes de tous horizons dans une atmosphère de joie, de solidarité et de festivités.

À la tombée de la nuit du 24 décembre, les rues menant au cœur de la mégapole du Sud étaient emplies d’une foule festive. Illuminée par des milliers de lumières LED, la cathédrale Notre-Dame est devenue un lieu de pèlerinage pour les visiteurs et les jeunes locaux, rayonnant comme la scène la plus vibrante d’échanges culturels de la ville.

Là, des jeunes gens, vêtus de leurs plus beaux atours, se rassemblent main dans la main et prennent des selfies sous la lueur des guirlandes lumineuses, bercés par des chants de Noël modernes provenant des centres commerciaux et cafés voisins. Les visiteurs étrangers sont charmés par les décorations de Noël de style occidental, ornées de bambou, de rotin et de textiles qui témoignent du savoir-faire artisanal vietnamien.

Captivée par l’atmosphère vibrante de Noël qui règne autour de la cathédrale Notre-Dame et de la place du Diamant, la touriste slovaque Mariana Leskovkov a confié que célébrer Noël au Vietnam était une expérience véritablement unique comparée à celle de son pays. Elle a décrit Noël au Vietnam comme un mélange vibrant de religion et d’esprit festif de rue, où couleurs, sons et célébrations débordent des églises et des maisons pour envahir les rues.

La cathédrale Notre-Dame de Hô Chi Minh-Ville revêt ses habits de lumière. Photo : chinhphu.vn

Dans les semaines précédant Noël, les rues de Hô Chi Minh-Ville, notamment la rue Pham Thê Hiên dans les quartiers de Chanh Hung et Binh Dông, où se trouvent cinq des paroisses sur les rues Lê Duc Tho, Pham Van Chiêu, Thông Nhât et Nghia Phat attirent chaque soir des milliers de personnes, principalement des jeunes. Nombre de non-catholiques prennent joyeusement des selfies à côté des crèches colorées, partageant la joie d’une année paisible et s’orientant vers les belles valeurs de la vie.

Solidarité et bienveillance caractérisent Noël dans la mégapole du Sud, où la solidarité et l’amour animent les visages, sans distinction de religion et d’origine ethnique. Le vénérable Thich Lê Trang, vice-président du Conseil de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et chef du Conseil de la VBS à Hô Chi Minh-Ville, a adressé un message de Noël à l’archevêque Nguyên Nang de l’archidiocèse de Hô Chi Minh-Ville. Ils se sont engagés à guider les croyants et les fidèles vers une vie vertueuse empreinte d’amour, de compassion et de charité, témoignant ainsi de l’unité religieuse qui les unit.

Depuis début décembre 2025, des délégations des organismes centraux et locaux, ainsi que des représentants d’organisations politiques et sociales, se sont rendues dans des établissements catholiques et protestants de la ville pour présenter leurs vœux de Noël. Ces initiatives témoignent de l’intérêt et du soutien des autorités envers les activités religieuses et renforcent l’esprit de coopération entre croyants et autorités dans le cadre du développement et de la construction de la ville. – VNA/VI