À Hanoi, voyage au long cours du peintre-soldat Huynh Phuong Dông

L’exposition thématique "Voyage de Huynh Phuong Dông" s’est ouverte vendredi 11 avril et se tiendra jusqu’au 2 mai au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoi.

Organisée par ledit musée, en partenariat avec l’Association des beaux-arts du Vietnam et la famille de l’artiste, elle présente 151 œuvres typiques de Huynh Phuong Dông, constituant la plus grande rétrospective jamais consacrée au peintre talentueux (1925-2015).

"Fort de ses plus de 70 ans de travail acharné et de création, Huynh Phuong Dông a légué un précieux héritage artistique comprenant des milliers de croquis axés sur les portraits et les paysages, notamment ceux inspirés par la guerre révolutionnaire", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Le peintre Huynh Phuong Dông, de son vrai nom Huynh Công Nhãn, avait étudié au Collège des beaux-arts du Vietnam (1957-1963) et participé aux guerres d’Indochine et du Vietnam. Huynh Phuong Dông était le nom de son fils, pseudonyme qu’il a adopté dès 1963 lors de sa présence sur le champ de bataille du Sud-Est.

Après le 30 avril 1975, jour de la libération du Sud et de la réunification nationale, il a continué à l’utiliser comme nom officiel pour ses activités artistiques.

Dessiner l’histoire nationale

Au cœur des champs de bataille meurtriers, ce peintre-soldat a dédié sa jeunesse à immortaliser les pages glorieuses de l’histoire nationale. Avec du fusain et des pinceaux, sur des papiers de fortune ou des matériaux trouvés sur le terrain, il a capturé l’esprit indomptable et les sacrifices héroïques de ses frères d’armes pendant les guerres, ainsi que l’édification du pays en temps de paix.

Une oeuvre du peintre Huynh Phuong Dông. Photo: VNP

Les croquis de Huynh Phuong Dông sont devenus des témoignages précieux, bases pour ses grandes huiles retraçant des batailles historiques telles que celles du pont Chu Y et la libération de Lôc Ninh. Ses œuvres suscitent des émotions profondes et inoubliables sur la guerre, transportant les spectateurs au cœur de ces affrontements.

Pour la première fois, le tableau monumental "La victoire d’Âp Bac" (1963), long de 7,6 m, a été dévoilé. Il s’agit de la plus grande œuvre de Huynh Phuong Dông.

L'oeuvre "Le peuple à la fête de la victoire" du peintre Huynh Phuong. Photo: VnExpress

"Cette exposition offre à la jeune génération l’opportunité de ressentir et de mieux comprendre la valeur de la paix ainsi que les sacrifices héroïques des générations précédentes", a souligné le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Une exposition similaire s’était déroulée du 15 au 30 mars au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Ces événements visent à célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975-2025), et à commémorer le centenaire de la naissance du peintre-soldat Huynh Phuong Dông (22 avril 1925). – CVN/VNA/VI