À Hanoï, les visiteurs étrangers saluent l’ambiance solennelle et conviviale du 2 septembre

Ces jours-ci, la capitale Hanoï s’illumine de drapeaux et de fleurs pour célébrer la Fête nationale du 2 septembre, attirant l’attention de nombreux visiteurs étrangers. L’atmosphère festive, les rues couvertes de drapeaux rouges étoilés d’or et la foule impatiente d’assister aux répétitions du défilé militaire et civil prévu pour la grande fête, ont laissé une forte impression.

Shakalou Andrey (Russie) a exprimé sa joie de voir un Vietnam dynamique, en pleine intégration, fidèle à l’amitié avec la Russie, et d’assister à l’ambiance solennelle des répétitions du défilé.

Jean Depert (France) s’est dit impressionné par la solidarité et la fierté du peuple de Hanoï lors de cette commémoration, tout en saluant le développement de la ville qui conserve ses valeurs traditionnelles.

La jeune touriste Lily Stome (Australie) a été impressionnée par les habitants de Hanoï chantant l’hymne national et agitant des drapeaux pendant les répétitions du défilé, y voyant un symbole du patriotisme et de l’hospitalité.

Pour Anita (Italie), venue pour la première fois à Hanoï, l’ambiance festive et la convivialité des habitants a été une grande surprise. Elle a également apprécié l’application numérique « A80 – Fierté du Vietnam » facilitant l’accès aux informations sur les événements et les lieux à visiter.

Un touriste étranger se joint à la joie partagée de la population de Hanoï. Photo : VNA

À cette occasion, les touristes étrangers participent non seulement aux activités culturelles et artistiques, mais aussi aux visites de musées et de sites historiques, aux promenades dans les rues animées et aux achats de souvenirs.

Ces expériences confirment l’attrait des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre) aux yeux des amis internationaux, tout en affirmant le rôle de Hanoï – ville moderne, civilisée, « cœur » du pays, et première ville d’Asie à recevoir de l’UNESCO le titre de « Ville pour la paix ».-VNA/VI