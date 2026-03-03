À Hanoï, les fêtes traditionnelles entrent dans l’ère du numérique

Des jeunes découvrent le festival de Co Loa et le site de l’ancienne citadelle de Co Loa dans un espace numérique. Photo : nhandan.vn

La saison des fêtes du printemps 2026 a marqué des évolutions positives à Hanoï. La transformation numérique est désormais largement appliquée dans la gestion, l’organisation, la communication et la promotion des festivals. Les grandes manifestations traditionnelles apparaissent mieux encadrées grâce au numérique.

Au site paysager et historique de Huong Son (pagode des Parfums), la voie navigable de près de 4 km sur le ruisseau Yên, qui conduit les pèlerins vers le cœur du site, était autrefois source de nombreuses irrégularités. Cette année, les passagers portent massivement des gilets de sauvetage, les barques respectent la capacité autorisée et aucun bateau à moteur ne circule. Des drones de surveillance, qualifiés « d’yeux vigilants » par les organisateurs, contrôlent les activités de transport fluvial et servent de base au traitement des infractions.

Pour garantir une saison sûre et ordonnée, les organisateurs ont renforcé les infrastructures et lancé des applications numériques synchronisées. Dans les zones à forte affluence comme la grotte Huong Tich, la pagode Thien Tru ou la station du téléphérique, des caméras dotées d’intelligence artificielle surveillent les activités.

L’ensemble des 1.033 barques traditionnelles, 2.636 embarcations et 6 bateaux électriques ont été enregistrés et munis de codes QR, permettant aux visiteurs de signaler directement tout manquement aux autorités.

Nguyen Thi Mai, habitante de Hanoï, estime que plusieurs problèmes persistants depuis des années ont connu cette saison des changements notables : commerces mieux organisés, infractions rapidement détectées et corrigées, sécurité renforcée.

Le festival de Co Loa, dans la commune de Dong Anh, illustre également cette dynamique. Plusieurs éléments patrimoniaux et artefacts ont été numérisés. En 2026, de nouvelles couches d’information, cartes interactives et contenus multimédias ont été intégrés aux plateformes existantes, permettant aux visiteurs d’accéder aux données historiques via leurs appareils mobiles.

Un « Espace du patrimoine numérique » propose des expériences en réalité virtuelle 3D à 360 degrés et des projections holographiques pour reconstituer l’histoire de la citadelle et les légendes associées. Les visiteurs peuvent explorer le site avec des casques VR et scanner des codes QR pour consulter des informations historiques et architecturales.

Des initiatives similaires ont été mises en œuvre lors d’autres grands festivals de la capitale, notamment au temple Soc (festival Giong), à Me Linh (festival des Sœurs Trung), au site de Go Dong Da, ainsi qu’au Temple de la Littérature, au sanctuaire de Tay Ho ou à la pagode Tran Quoc. Ces dispositifs numériques ont contribué à limiter les bousculades, les conflits et les embouteillages, grâce à une détection et une intervention rapides des forces compétentes.

Hanoï compte environ 1.500 festivals. Si la transformation numérique était d’abord centrée sur la communication et la promotion, son application à la gestion opérationnelle s’est élargie en 2026 à la sécurité, à l’ordre public et à la préservation de l’environnement.

L’an dernier, l’intégration de technologies modernes dans certaines mises en scène avait suscité des inquiétudes quant à une « théâtralisation » excessive risquant d’éclipser le patrimoine immatériel.

Selon le professeur associé et docteur Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, l’application de technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée constitue une tendance inévitable. Toutefois, ces technologies doivent être placées à leur juste position d’outils d’appui et ne pas devenir un facteur dominant susceptible d’éclipser les rites traditionnels essentiels. - VNA/VI