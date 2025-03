À Hanoi, Balade en France fera voyager dans la culture et la gastronomie francophones

"Balade en France et en Francophonie" : un espace festif et convivial pour les habitants de la capitale. Photo : BTC

Suite au succès de ses quatre précédentes éditions en 2018, 2020, 2023 et 2024, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam revient dans la capitale vietnamienne, avec le soutien du comité populaire de Hanoï, et se tiendra dans le parc Thông Nhât du 28 au 30 mars. Cette édition revêt une importance particulière en s’associant, pour la première fois, à la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

Cette édition inédite marque une étape historique en réunissant l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF) autour de l’un des plus grands festivals français au Vietnam.

Dans le sillage d’une année exceptionnelle, marquée notamment par la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au XIXe Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts le 4 octobre 2024 et au salon Francotech, cette collaboration innovante permet de conjuguer les savoir-faire et les initiatives culturelles et éducatives de partenaires institutionnels de renom. Elle symbolise une volonté commune de créer des ponts entre les cultures et de mettre en valeur la diversité du monde francophone dans un cadre festif et convivial.

Avec près de 80 stands installés dans le parc Thông Nhât, cette nouvelle édition s’adresse particulièrement à la jeunesse et aux familles hanoïennes, en leur proposant trois expériences phares : la 3e course de la Francophonie, la découverte des produits français et des pays francophones, ainsi qu’un salon de l’orientation francophone. Ce dernier permettra aux jeunes d’identifier des parcours universitaires en langue française sous le slogan "Je m’éduque, donc j’agis", thème retenu par l’OIF pour l’année 2025.

Les Hanoïens et les visiteurs auront l’opportunité de redécouvrir les ingrédients du succès de l’édition 2024. Un marché français, rassemblant plus de quarante stands, les plongera dans le patrimoine agricole et alimentaire de la France sous la bannière "Taste France". Des animations de dégustation et des démonstrations culinaires orchestrées par des chefs permettront à chacun de savourer les produits emblématiques de la gastronomie française : fromages, charcuteries, produits laitiers, chocolats, pains, fruits, vins et spiritueux. Le chef Zach Truong, expert en cuisine asiatique et fusion, alliant tradition et innovation, animera des Cooking Shows captivants.

Les visiteurs pourront également découvrir la fusion des cuisines française et vietnamienne à travers trois recettes originales : une salade de pommes françaises, fromage, miel et pistaches ; des frites accompagnées de charcuterie française et de fromage fondu ; et des nems aux pommes françaises et à la chair de crabe. Le festival mettra ainsi en lumière la diversité et la richesse de la cuisine française, et de ses terroirs.

Enfin, une programmation musicale exceptionnelle viendra enrichir l’expérience, proposant aux visiteurs une véritable immersion en Francophonie. Deux temps forts rythmeront le festival, vendredi 28 et samedi soir 29 mars, avec des performances d’artistes tels que Thanh Tu & Étienne, Sophie de Quay, Hà Myo, Bùi Công Nam & Kay Trân, Mac Mai Suong, sans oublier les prestations très attendues des élèves des établissements francophones de Hanoï. – CVN/VI