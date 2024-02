À Hà Giang, un macaque rhésus relâché dans la nature

Le département des gardes-forestiers du district de Mèo Vac, dans la province de Hà Giang, viennent de relâcher un macaque rhésus (Macaca mulatta) dans la réserve naturelle de Chi San.



Le singe a été découvert avant le Nouvel An lunaire 2024 par un habitant du nom de Tho Mi Si, domicilé dans l’hameau de Ha Sua, commyne de Ta Lung, district de Leo Vac, dans son jardin familial où l’animal s’était invité. Il a reçu des soins du maître des lieux avant d’être remis aux gardes-forestiers locaux.



Les macaques rhésus ont un corps mesurant de 45 à 64 centimètres et une queue atteignant 30 centimètres. Les mâles pèsent en moyenne 7,7 kg et les femelles 5,3 kg. Ils ont une couleur brune à grise et leur visage est rosé.

Le macaque rhésus (Macaca mulatta) relâché dans la réserve naturelle de Chi San. Photo: baohagiang.vn



Cette espèce de primate largement répandue dans tout le pays est notamment inscrit à l’annexe IIB du décret n°06/2019/ND-CP du gouvernement relatif à la gestion des plantes et animaux forestiers rares, précieux et menacés et à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.



La réserve naturelle de Chi San a été créée en mars 2015 sur une superficie totale de près de 5.500 hectares, à cheval sur cinq communes et un bourg du district de Meo Vac. – VNA/VI