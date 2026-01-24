À Davos, Ho Chi Minh-Ville multiplie les connexions pour attirer les partenariats mondiaux

Hoang Nguyen Dinh, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, à l'événement. Photo: VNA

Dans le cadre de la 56ᵉ Réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), qui s’est tenue du 19 au 23 janvier 2026 à Davos (Suisse), une délégation de Ho Chi Minh-Ville a conduit une série d’activités en marge de l’événement. Ces initiatives visaient à renforcer le dialogue, élargir les réseaux de partenariat et promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l’innovation, des sciences et technologies, ainsi que de la transformation numérique.



Un des temps forts a été le déjeuner de travail thématique intitulé « Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville : vision et opportunités d’investissement ». À cette occasion, Hoang Nguyen Dinh, vice-président du Comité populaire municipal, a présenté la vision stratégique, les orientations politiques et les priorités de développement de Ho Chi Minh-Ville pour bâtir un écosystème financier et technologique moderne, transparent et intégré à l’économie mondiale. Il a particulièrement mis en avant le rôle central des sciences et technologies, des données, de l’intelligence artificielle et de la fintech comme piliers de cet écosystème.



Hoang Nguyen Dinh, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, s'entretient avec Kaiser Ng, directeur financier de la plateforme Binance. Photo : VNA



Ce programme a également permis aux représentants d’entreprises vietnamiennes de dialoguer directement avec des experts, des institutions financières et de grands groupes technologiques mondiaux, afin de mieux appréhender les tendances internationales, les modèles de gouvernance et les meilleures pratiques, tout en identifiant des opportunités concrètes de coopération dans la finance numérique, l’innovation et le transfert de technologies.



Les représentants d’organisations financières et technologiques ont souligné que le Centre financier international à Ho Chi Minh-Ville ne devait pas se limiter à une zone d’incitations fiscales, mais constituer une nouvelle plate-forme institutionnelle favorisant l’innovation, l’élévation des normes de gouvernance, une connexion renforcée aux marchés de capitaux mondiaux, tout en garantissant sécurité, transparence et confiance des investisseurs.



En marge du WEF, la délégation a rencontré des représentants de grands groupes et institutions internationaux, notamment Binance, Bodo Möller Chemie Group, l’Autorité israélienne de l’innovation, l’Université de Zurich et le C4IR Azerbaïdjan... Elle a également assisté à la signature de protocoles d’accord relatifs aux infrastructures de paiement transfrontalier et aux paiements en crypto-actifs.



Ces activités devraient accroître la visibilité et la position de Ho Chi Minh-Ville sur la carte économique et financière mondiale, tout en posant des bases solides pour attirer des ressources internationales et soutenir un développement rapide et durable. -VNA/VI