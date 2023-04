À Dà Nang, une exposition de photos raconte la vie au fil du Mékong

Le Musée des beaux-arts de Dà Nang (Centre), en collaboration avec l’ambassade de France et l’Institut français de Dà Nang, a ouvert une exposition de photos présentant la vie des gens vivant et gagnant leur vie dans la région du Mékong.

Photo: VNA

L’exposition “Le Mékong, à hauteur d’hommes”, qui durera jusqu’au 15 avril, fait partie des activités de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France et du 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral.

Sont exposées 28 oeuvres du photographe franco-vietnamien Lâm Duc Hiên qui est né en 1966 et qui a passé son enfance sur les rives du Mékong au Laos, où il est affectueusement appelé “Mère des fleuves”.

Depuis son enfance, Lâm Duc Hiên a développé un attachement étroit au grand fleuve. Il a remonté le fleuve sur 4.200 km, suivant ses eaux depuis son delta au Vietnam jusqu’au plateau tibétain enneigé où il prend sa source.

Dans ce reportage photographique, les mémoires personnelles se mêlent avec les souvenirs collectifs des personnes qui vivent et dépendent du fleuve. Ici, le Mékong relie et divise simultanément les terres, les cultures et les destins.

La “Mère des fleuves” est considérée comme une voie de circulation des rituels, des récits et même des souffrances de différents peuples. Le visage du fleuve se dévoile à travers le regard des peuples qui y vivent.

Les images de son voyage sur le Mékong permettent ainsi de voir non seulement la diversité du fleuve mais dévoilent également le dialogue entre l’homme et son milieu à travers des visages et l’évocation de destinées individuelles, l’histoire des hommes qui ont construit celle du fleuve.

Lâm Duc Hiên a remporté de nombreux prix, dont le Leica Prize, le Great European Award de la ville de Vevey et le World Press Photo.