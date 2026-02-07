À Da Nang, le 14ᵉ Congrès du Parti se traduit en projets concrets pour le bonheur du peuple

Le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est achevé avec succès, ouvrant de nouvelles orientations stratégiques pour le développement du pays à une étape qui requiert à la fois une pensée novatrice et une action résolue.

À Da Nang, les autorités locales s’emploient activement à étudier, diffuser et mettre en œuvre les documents et résolutions du Congrès, avec pour objectif de traduire rapidement les lignes directrices du Parti en résultats concrets, au service du bien-être de la population.

Priorité au développement des zones montagneuses

Commune montagneuse issue de la fusion de Tra Giac et Tra Tan (ancien district de Bac Tra My, province de Quang Nam), Tra Tan s’étend sur plus de 183 km² et compte environ 6 290 habitants, dont plus de 85 % appartiennent à des minorités ethniques. Ancien bastion révolutionnaire durant la résistance contre l’impérialisme américain (1960-1973), la commune reste confrontée à de nombreuses difficultés socio-économiques, notamment des infrastructures encore insuffisantes.

Selon Ho Van Thanh, secrétaire de la cellule du Parti et chef du hameau de Song Tranh, les orientations du 14ᵉ Congrès offrent une vision claire pour le développement économique des zones montagneuses. Des modèles productifs tels que l’élevage de sangliers ou l’aquaculture en cages ont déjà montré leur efficacité. La priorité, désormais, est de mettre les résolutions en pratique pour améliorer durablement les moyens de subsistance des habitants.

De son côté, Nguyen Hong Lai, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Tra Tan, précise qu’un plan d’action spécifique a été élaboré pour la mise en œuvre de la directive n°01-CT/TW relative à la recherche, à l’étude, à la compréhension, à la communication et à l’application des résolutions du Congrès. Les priorités portent sur l’amélioration des infrastructures de transport et du numérique, la planification de zones de production, le développement de modèles économiques ciblés, ainsi que la promotion du tourisme, associée à la préservation du site historique du Comité du Parti de la Zone V.

Valoriser les valeurs culturelle et touristique

Autre illustration, la commune de Thanh Binh, issue de la fusion de plusieurs communes de l’ancien district de Tien Phuoc, dispose d’un patrimoine culturel et historique remarquable. Elle abrite notamment deux sites classés au niveau national, dont le mémorial de Huynh Thuc Khang et l’ancien village de Loc Yen, ainsi que plusieurs sites reconnus à l’échelle provinciale.

Selon Duong Duc Lin, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire communal, Thanh Binh entend renforcer l’économie horticole et agricole, développer des cultures de plantes médicinales adaptées aux conditions locales et promouvoir le tourisme communautaire. La commune met également l’accent sur le développement des produits OCOP (À chaque commune son produit), des coopératives et des petites et moyennes entreprises, conformément à la Résolution n°68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé.

Dans le quartier d’An Hai, pôle majeur du tourisme et des services de Da Nang, connu pour la plage de My Khe et des sites emblématiques tels que le pont du Dragon ou le marché nocturne de Son Tra, les autorités locales poursuivent activement la mise en œuvre de la résolution du 14ᵉ Congrès.

Selon Nguyen Thi Anh Thao, secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti du quartier, l’accent est mis sur l’amélioration du niveau de vie des habitants, la gestion durable de l’activité touristique et le développement de l’économie nocturne.

À travers ces actions concrètes, Da Nang s’attache à transformer les résolutions du Parti en résultats tangibles, contribuant à faire de la ville une destination attractive et un lieu où il fait bon vivre. -VNA/VI