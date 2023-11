A Da Lat, le train ancien se transforme en théâtre avec des spectacles de musique gratuits

Les passagers du train touristique Da Lat-Trai Mat bénéficieront des spectacles de musique gratuits (violon, guitare), a annoncé le 27 novembre Nguyen Vo Minh Chanh, chef de cette ligne ferroviaire dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre). Un spectacle de musique sur le train touristique Da Lat-Trai Mat. Photo:thethaovanhoa.vn Il s'agira d'une activité visant à célébrer les 130 ans de naissance et de développement de la ville de Da Lat et à faire écho à la récente reconnaissance de Da Lat en tant que ville créative de l'UNESCO dans le domaine de la musique. Les spectacles musicaux seront interprétés par des artistes professionnels tout au long du trajet de 14 km du train touristique, de la gare de Da Lat à Trai Mat, et vice versa. Ces activités visent à apporter une nouvelle expérience aux touristes, en particulier aux étrangers.

Ces spectacles seront mis en œuvre à titre expérimental d’ici fin 2023 et seront maintenus s’ils reçoivent des réactions positives des passagers, a déclaré Nguyen Vo Minh Chanh

La gare de Da Lat, connue autrefois comme la plus belle gare d'Indochine, a été reconnue monument culturel et historique national en 2001. C'est également une attraction attrayante pour les touristes nationaux et étrangers lorsqu'ils viennent à Da Lat.

Ce chemin de fer touristique du centre de Da Lat à la gare de Trai Mat, avec des wagons anciens, attire de nombreux touristes. Actuellement, cette ligne comprend quatre trains par jour, desservant plus de 1.000 passagers.