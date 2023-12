a culture contribue à créer une marque touristique forte du Vietnam

Grâce à ses riches ressources culturelles, le Vietnam a des avantages pour développer le tourisme culturel en tant que secteur économique de services important, selon Nguyên Trung Khanh, président de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT).

Touristes internationaux visitant le temple de la Littérature, à Hanoi. Photo : VNA



Le responsable a déclaré que dans le cadre de la stratégie nationale de développement des industries culturelles du Vietnam d’ici 2030, le tourisme culturel représentera 15 à 20% du total d’environ 40 milliards de dollars de revenus.



Ces dernières années, le Vietnam a fait un excellent travail en matière de préservation et de promotion de la valeur du patrimoine culturel. Les produits du tourisme culturel ont été développés sur la base de l’exploitation de la valeur naturelle inhérente du patrimoine tel que la culture traditionnelle, la vie culturelle communautaire et les festivals.



De nouveaux types de produits touristiques culturels sont promus, tels que les arts du spectacle, les festivals de musique, le cinéma, la mode et les arts du spectacle contemporains.



Les récents concerts de BlackPink ont entraîné une augmentation soudaine des recherches de chambres à Hanoi. Plus précisément, Agoda a enregistré une multiplication par 10 du nombre de recherches de ce type à Hanoi par rapport à la même période des semaines précédentes. Le nombre de recherches depuis l’étranger vers le Vietnam a augmenté de 685% les soirs où le groupe de K-pop féminin sud-coréen se produisait.



Les produits du tourisme culturel ont créé une marque forte au Vietnam. Lors des World Travel Awards 2022, le Vietnam a été récompensé pour la troisième fois comme «Première destination patrimoniale mondiale» après ceux de 2019 et 2020. La ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), a été honorée pour la troisième fois dans la catégorie «Première destination urbaine culturelle d’Asie».

Festival de ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Selon le Département du patrimoine culturel, après avoir été classés et enregistrés, les vestiges et les sites pittoresques sont devenus des «aimants à touristes».



En 2019, les huit sites du patrimoine culturel et naturel mondial au Vietnam ont accueilli plus de 21,3 millions de visiteurs, dont 10,6 millions de touristes internationaux. Les revenus des billets et des frais de service directs s’élevaient à environ 3,12 billions de dôngs (128,9 millions de dollars).



Quant à la vieille ville de Hôi An, depuis qu’elle est reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel mondial en 1999, son tourisme a connu une croissance spectaculaire et représente plus de 70% du PIB de la ville.



Depuis que le complexe paysager de Tràng An a été inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO en 2014, la province de Ninh Binh a défini une stratégie claire pour promouvoir la valeur du patrimoine, au service du développement du tourisme. En 2022, il a accueilli plus de 3,7 millions de visiteurs.



Ces chiffres montrent la grande contribution des patrimoines mondiaux du Vietnam au développement socio-économique du pays et des localités depuis leur consécration mondiale.



Harmonie entre conservation et développement touristique



Selon la VNAT, les produits du tourisme culturel vietnamien ont un rôle important à jouer dans la création d’une marque nationale, l’amélioration de sa compétitivité et l’attraction de touristes internationaux désireux d’en apprendre davantage sur la terre, les hommes, l’histoire et la culture du pays.

Attractive, la culture est un motif de séjour touristique. Photo : baovanhoa.vn

La VNAT a également déclaré que le développement du tourisme culturel au Vietnam reste confronté à des défis tels qu’une concurrence féroce dans les destinations, les produits et services touristiques, un cadre juridique insuffisant, une promotion limitée et un manque de ressources humaines.



Le président du VNAT, Nguyên Trung Khanh, a déclaré que l’industrie du tourisme doit développer des politiques concertées pour assurer l’harmonie entre la préservation et le développement du patrimoine culturel.

Le développement des industries culturelles doit être associé au tourisme culturel et intelligent, a-t-il déclaré, ajoutant que chaque région et localité doit façonner et construire une marque de tourisme culturel et que l’industrie du tourisme devrait renforcer l’application des technologies de l’information et de la technologie numérique dans la construction et la promotion de certains produits pour des marchés spécifiques. – VNA/VI