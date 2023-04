À Cuba, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’adresse devant l’ANPP

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê a affirmé mercredi 19 avril à La Havave les relations spéciales basées sur des fondements solides entre le Vietnam et Cuba, plaidant pour une coopération renforcée entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (ANPP).

Photo: VNA

Une vision de la séance plénière spéciale de l’ANPP de la 10e législature, à La Havane. Photo: VNA Photo: VNA

Premier dirigeant étranger à s’adresser à l’ANPP après l’élection de la nouvelle direction de l’Etat cubain, le plus haut législateur vietnamien a prononcé une allocution importante à la séance plénière spéciale de l’ANPP de la 10e législature et à la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de la victoire de Giron, retransmises en direct à la télévision nationale de Cuba.

Exprimant son honneur d’effectuer une visite officielle à Cuba, il a transmis les chaleureuses félicitations du secrétaire général Nguyên Phu Trong, du président Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh à Cuba pour le succès des élections législatives cubaines de 2023, au président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, au Premier ministre Manuel Marrero Cruz et au président de l’ANPP Esteban Lazo Hernández, reconduits dans leurs fonctions, ainsi qu’à d’autres dirigeants dans la nouvelle direction de l’Etat cubain.

Le Vietnam et Cuba partagent de nombreuses similitudes historiques avec de grands événements révolutionnaires, qui ont changé la destinée de chaque pays et sont devenus une grande source d’encouragement pour les peuples opprimés du monde entier, a-t-il déclaré.

Sur le chemin glorieux de plus de 64 ans de la Révolution cubaine, depuis janvier 1959 jusqu’à aujourd’hui, le Vietnam est fier d’avoir été à vos côtés pendant 63 ans, a souligné le président de l’ANV.

Le 2 décembre 1960, le gouvernement naissant dirigé par le leader Fidel Castro a amené Cuba à devenir le premier Etat dans l’hémisphère occidentale à établir des relations diplomatiques complètes avec le Vietnam, a-t-il fait valoir, rappelant l’image du Líder máximo sur le champ de bataille de Quang Tri, le 16 septembre 1973, et sa parole immortelle "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang" qui reste à jamais gravée dans les cœurs au Vietnam.



Le président Hô Chi Minh avait une fois affirmé que "Le Vietnam et Cuba sont à des milliers de miles l’un de l’autre, mais les cœurs des deux peuples sont aussi proches que des frères et sœurs", a-t-il poursuivi.

Le président de l’ANV a estimé que les similitudes des deux pays dans leur histoire d’édification et de défense nationales, et leur aspiration, leur idéal révolutionnaire et leur tradition héroïque de lutte pour l’indépendance, la liberté, la souveraineté et le droit à l’autodétermination ont relié les cœurs des deux peuples, créant des fondements solides pour les relations d’amitié fidèle entre le Vietnam et Cuba.

Brossant le panorama de plus de 35 ans de mise en œuvre de l’œuvre de rénovation au Vietnam, du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, il a fait savoir que l’indépendance liée au socialisme est la ligne directrice fondamentale et récurrente de la révolution vietnamienne et également le point clé de l’héritage idéologique du président Hô Chi Minh.

La société socialiste que le peuple vietnamien s’efforce d’édifier est une société où le peuple est riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé. Elle se distingue par une économie de développement élevé basée sur les forces de production modernes avec les rapports de production progressifs et adaptés ; une culture avancée et imprégnée de l’identité nationale ; un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple qui est dirigé par le Parti communiste et entretient des relations amicales et coopératives avec les pays du monde entier, a-t-il précisé.

Dans les relations globales entre les deux pays, celles entre l’ANV et l’ANPP ont été toujours promues par les dirigeants des deux Partis, des deux Etats, et ont apporté une contribution importante au renforcement et au développement de l’amitié entre les deux peuples vietnamien et cubain, a-t-il indiqué.



La visite officielle du président de l’ANV sera marquée par la signature d’un accord de coopération entre l’ANV et l’ANPP ainsi qu’un certain nombre d’accords entre des organes, ministères, secteurs et collectivités des deux pays.

Le Vietnam a coopéré et continuera de coopérer vigoureusement et globalement avec Cuba dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, en se concentrant sur des domaines clés tels que l’agriculture, la biotechnologie, la santé, la production de biens de consommation, la construction d’infrastructures touristiques, la gestion hôtelière, les matériaux de construction, a-t-il affirmé, concluant son allocution par un "Viva Cuba, Viva Vietnam !".

Dans une atmosphère empreinte d’amitié, de camaraderie et de fraternité, le président de l’ANPP Esteban Lazo Hernández a chaleureusement félicité son homologue vietnamien Vuong Dinh Huê et la haute délégation de l’ANV, soulignant que le Vietnam et Cuba sont liés par les relations traditionnelles et une amitié indestructible.

Dans le contexte où le monde est confronté à de nombreuses crises et défis défis de plus en plus dangereux, des pays comme le Vietnam et Cuba doivent continuer de contribuer au maintien de la paix, à la promotion du développement durable, dans lequel les organes législatifs ont un rôle important à jouer, a-t-il encore indiqué.