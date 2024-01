À Budapest, le PM Pham Minh Chinh reçoit les chefs de l’Association d’amitié, du MSZP et du MDP

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les relations d’amitié traditionnelle qui unissent le Vietnam et la Hongrie depuis 74 ans en recevant dimanche 20 janvier à Budapest les responsables de l’Association d’amitié Hongrie-Vietnam, du Parti socialiste hongrois (MSZP) et du Parti hongrois des travailleurs (MDP).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la présidente du Parti socialiste hongrois (MSZP) Ágnes Kunhalmi, à Budapest, le 20 janvier. Photo : VNA

Dans toutes les conditions et circonstances, la Hongrie est toujours aux côtés du Vietnam, avec tous ses sentiments sincères et purs, a-t-il souligné au président de l’Association d’amitié Hongrie-Vietnam Botz László lors de la dernière journée de sa visite officielle dans ce pays d’Europe centrale.

Le Vietnam chérit toujours les sentiments et le soutien précieux du gouvernement et du peuple hongrois à sa lutte pour l’indépendance, la réunification, ainsi que la construction et le développement du pays, a-t-il affirmé.



Le chef du gouvernement a fait savoir que sa visite en Hongrie visait à renforcer davantage le partenariat intégral entre les deux pays dans tous les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, de l’investissement et du commerce et à resserrer l’amitié entre les deux peuples.



Passant en revue l’histoire des relations entre les deux pays depuis les premières années de l’établissement des relations diplomatiques en 1950, Botz László a déclaré que le Vietnam était une partie de la chair et du sang de nombreux enfants hongrois, et cette tradition était en train d’être promue par l’Association d’amitié Hongrie-Vietnam.



Il a proposé que le Vietnam collaborait avec la Hongrie pour promouvoir les échanges entre les peuples, créer les conditions permettant aux deux peuples de mieux comprendre le pays, les hommes et la culture de l’autre, affirmant que son association restera toujours aux côtés du Vietnam dans le processus de développement.

Recevant la présidente du MSZP Ágnes Kunhalmi, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à la présidente et aux membres du MSZP.



Il a indiqué que l’une des objectifs de sa visite était de promouvoir les relations entre le PCV et les partis hongrois, dans le but ultime de contribuer au renforcement et à la promotion des bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et la Hongrie.



Ágnes Kunhalmi a pour sa part affirmé que les bonnes relations traditionnelles et le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie prospéraient et se resserraient chaque jour davantage, y compris les relations entre le MSZP et le PCV.



Le MSZP soutient et promeut toujours les relations entre la Hongrie et le Vietnam, apporte une contribution importante à la politique étrangère de la Hongrie, qui donne la priorité aux relations avec le Vietnam, quel que soit le parti au pouvoir, a-t-elle déclaré, saluant les réalisations obtenues par le Vietnam au cours des dernières années.



Remerciant les bons sentiments du MSZP pour le Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait l’esprit de grande solidarité de la Hongrie ; espéré que le MSZP continuait à soutenir la reconnaissance de la communauté vietnamienne de Hongrie en tant que minorité ethnique de ce pays.

Dans la même matinée, il a reçu le président du MDP Gyula Thürmer à qui il a transmis les salutations cordiales, les sentiments amicaux et les vœux du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du Comité central du PCV aux responsables et aux membres du MDP.



Le Vietnam attache toujours de l’importance et souhaite renforcer et promouvoir les bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et la Hongrie, a-t-il affirmé, proposant aux deux Partis, le PCV et le MDP, de renforcer les échanges d’informations et de délégations, contribuant ainsi à promouvoir la compréhension, la confiance politique mutuelles.



Le dirigeant vietnamien a également exhorté le MDP à continuer de soutenir le Vietnam dans son ouvre d’édification et de défense nationales, à inciter la partie hongroise à reconnaître la communauté vietnamienne de Hongrie en tant que minorité ethnique.



Le président du MDP Gyula Thürmer a adressé ses salutations et ses meilleurs vœux au secrétaire général Nguyên Phu Trong et aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, et souligné les sentiments profonds et les bonnes évaluations pour le Vietnam et les relations entre les deux pays et les deux Partis.



Il a indiqué qu’il soutiendra la politique du gouvernement hongrois à l’égard du Vietnam et qu’il promouvra activement l’amitié et la coopération entre le PCV et le MDP, contribuant à développer les relations vietnamo-hongroises dans tous les domaines au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde.



Dans la même matinée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le centre commercial Thang Long à Budapest. D’une superficie de 44.090 m2 avec près de 1.000 stands, il est le premier et le plus grand centre commercial des Vietnamiens en Hongrie et le seul centre disposant d’une licence de vente en gros et au détail stable à long terme.



Il s’est dit persuadé que la communauté vietnamienne en général et les commerçants vietnamiens du centre commercial Thang Long se fédèrent et s’entraident, élargissent leurs activités, renforcent la promotion des produits vietnamiens, contribuant à porter le commerce Vietnam-Hongrie à 2 milliards de dollars par an.

Dans l’après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne, ont quitté Budapest pour se rendre en visite officielle en Roumanie à l’invitation du Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu. – VNA/VI