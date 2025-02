9e session extraordinaire de la 15e AN: débat sur le projet de développement socio-économique complémentaire pour 2025

Dans le cadre de la 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale (AN) écoutera, vendredi matin 14 février, la proposition et le rapport de vérification relatifs aux mécanismes et politiques spécifiques pour l'investissement dans le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân. Ensuite, elle débattra du projet de loi sur l'organisation du gouvernement (révisé).

Dans l'après-midi, les députés examineront le projet de résolution de l'AN réglementant le traitement de certaines questions liées à la réorganisation de l'appareil d'État.

Ils discuteront ensuite en groupes du projet de développement socio-économique complémentaire pour 2025, visant un objectif de croissance d'au moins 8 %, ainsi que de la politique d'investissement pour le projet de chemin de fer Lao Cai - Hanoï - Hai Phong. De plus, ils étudieront le projet de résolution de l'AN sur l'expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement des réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Selon la proposition du gouvernement, 2025 est une année clé, car marquant la fin du plan quinquennal 2021-2025 et la préparation du 14e Congrès du Parti.

Le rapport de vérification de la Commission économique de l'AN souligne que l'ajustement à la hausse de l'objectif de croissance économique pour 2025 reflète la volonté et les efforts du gouvernement pour atteindre les objectifs socio-économiques de la période 2021-2025.

Toutefois, la reprise économique en début d'année reste modérée. Il est donc recommandé d'évaluer les conditions de mise en œuvre du projet, en tenant compte notamment de la sécurité financière et de la dette publique. -VNA/VI