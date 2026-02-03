96 ans du PCV : la jeunesse vietnamienne à Hong Kong (Chine) réaffirme sa confiance absolue dans la direction du Parti

À l'occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), l'écho du 14e Congrès national du Parti résonne avec une ferveur particulière au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment de celle à Hong Kong (Chine).

Ce territoire chinois revêt une importance symbolique, ayant accueilli, il y a près d'un siècle, la conférence d'unification des organisations communistes en vue de la fondation du PCV, sous la présidence du camarade Nguyen Ai Quoc.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Hong Kong, la docteure Nguyen Thi Khanh, chercheuse postdoctorale à l'Université chinoise de Hong Kong (Chinese University of Hong Kong - CUHK), a souligné que le succès de l'événement trace une feuille de route ambitieuse pour l'entrée du pays dans une nouvelle phase de développement, caractérisée par une croissance accélérée, des réformes structurelles profondes et une efficacité accrue de l'appareil d'État.

En suivant quotidiennement l'actualité nationale, elle perçoit le sentiment de confiance partagée envers la direction du Parti et la voie choisie par la nation.

Nguyen Nhan Tri, président de l'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong et étudiant à l'Université métropolitaine de Hong Kong (HKMU). Photo: VNA

Cette ferveur est également portée par la jeune génération, à l'image de Nguyen Nhan Tri, président de l'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong et étudiant à l'Université métropolitaine de Hong Kong (HKMU).

Ayant adressé, au nom de ses pairs, une lettre de félicitations au Congrès, il a exprimé la joie et la fierté qui animent les étudiants vietnamiens à l’étranger face au succès de ce rendez-vous politique majeur. Vivant et étudiant sur le lieu même où le Parti a vu le jour, Nguyen Nhan Tri a fait part de sa profonde conviction quant à la capacité du Parti communiste du Vietnam à diriger et à unir le peuple pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le 14ᵉ Congrès. -VNA/VI