8e session de la 15e AN: débat sur la publicité, les produits chimiques et les données

Photo: VNA

Selon l’agenda de la 8e session de la 15e Assemblée nationale, les députés écoutent la présentation ce vendredi 8 novembre de la proposition et du rapport de vérification du projet de loi d’amendement et de complément de certain nombre d'articles de la Loi sur la publicité, du projet de loi sur les produits chimiques (modifiée), l’option d'investissement du Programme national cible de prévention et de lutte contre la drogue jusqu'en 2030, avant de discuter de ces contenus.

Les députés discutent aussi en séance plénière du projet de loi sur les données.

L'élaboration de la Loi sur les données est extrêmement importante, nécessaire et urgente pour garantir une couverture complète des contenus et des tâches que le gouvernement a identifiés dans la transformation numérique ; augmenter l'utilisation efficace des informations dans les bases de données au service d'une meilleure gestion de l'État ; exploiter et appliquer les données dans le développement socio-économique et renforcer la gestion des données personnelles et non personnelles, tout en garantissant la sécurité et la sûreté des informations.

Selon le vice-ministre de la Sécurité publique, Nguyen Ngoc Lam, le projet de loi comprend 7 chapitres et 67 articles, réglementant les principes de traitement et de protection des données ; les contenus de la gestion d’Etat des données ; les personnes chargées du travail de données du Parti, des agences d'État et des organisations sociopolitiques ; la coopération internationale en la matière ; les actes interdits; les principes de développement de la base de données générale nationale ; l’exploitation et l’utilisation de celle-ci... - VNA/VI