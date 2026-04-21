82e session de la CESAP: le Vietnam réitère son engagement pour un développement axé sur l'humain

Lors de la 82e session de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), tenue à Bangkok, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande et représentant permanent du Vietnam auprès de la commission, Pham Viet Hung, a proposé trois domaines stratégiques centrés sur l'humain afin de bâtir une société inclusive pour tous les âges.

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L'ambassadeur Pham Viet Hung (au centre) lors de la séance de discussion. Photo : VNA Facebook Twitter Impression Copy link ​

Intervenant lors d'une session intitulée «Ne laisser personne de côté : promouvoir une société pour tous les âges en Asie et dans le Pacifique» tenu le 21 avril, le diplomate vietnamien a souligné que la région traverse l'une des transitions démographiques les plus rapides de l'histoire, un vieillissement de la population qui redéfinit les marchés du travail et met à rude épreuve les systèmes de protection sociale et de santé.

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Face à ces enjeux, l'ambassadeur a exposé les initiatives de Hanoï, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales sur la population, le développement de la silver économie ou l'économie des seniors et des ressources humaines à l'ère du numérique, ainsi que la formation d’une main-d'œuvre de haute qualité, et le renforcement du bien-être social vers une couverture santé universelle.

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À cette occasion, il a affirmé que le Vietnam appréciait le rôle de guide de la CESAP dans trois domaines stratégiques. Premièrement, le Vietnam appelle au renforcement du soutien en matière de conseil politique et de la coopération régionale pour une adaptation proactive au vieillissement, en s'appuyant sur le partage des systèmes de protection sociale multi-niveaux et en tirant parti de l’économie des seniors comme véritable moteur de croissance et d’intégration.

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Deuxièmement, il a proposé une élaboration et une mise en œuvre de manière coordonnée entre politiques économiques et sociales afin que la croissance génère systématiquement de l'équité, des emplois décents et le développement humain à chaque étape de la vie. La CESAP devrait soutenir des cadres de politiques macroéconomiques et sociales intégrés qui lient la croissance à l’objectif de garantir l’équité, de créer des emplois décents et de promouvoir le développement humain pour tous les âges.

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Enfin, il a insisté sur la nécessité de placer les sciences, les technologies et l'innovation au cœur des stratégies régionales, en plaçant toujours l’humain au centre. Cette initiative permettra d’assurer une transformation numérique globale pour toutes les tranches d’âge, de réduire la fracture numérique et d’orienter les investissements technologiques vers l’amélioration des services publics, des soins de santé et de l’apprentissage tout au long de la vie.

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En conclusion, l'ambassadeur Pham Viet Hung a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam au multilatéralisme et au rôle central des Nations Unies dans la gouvernance mondiale. Saluant l'action de la CESAP pour traduire les engagements globaux en initiatives régionales concrètes, il a appelé à une coordination renforcée afin de réaliser l'Agenda 2030 pour le développement durable avec 17 objectifs.

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Il a exprimé sa conviction que la solidarité de l'Asie-Pacifique permettra de bâtir une société plus résiliente, inclusive, prospère et fidèle au principe de ne laisser personne pour compte. -VNA/VI