80 ans de la VNA : Une empreinte pionnière dans la transformation numérique et l'application de l'IA

Le président de l’Agence de presse Yonhap (République de Corée), Hwang Dae Il. Photo: VNA

À l'occasion du 80e anniversaire de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) (15 septembre 1945 – 2025), le président de l'Agence de presse Yonhap (République de Corée), Hwang Dae Il, a partagé ses impressions sur la VNA ainsi que sur les liens de coopération étroits entre les deux agences.

Selon lui, avec un réseau de plus de 1.000 journalistes répartis dans tout le pays et 30 bureaux de représentation à l’étranger, la VNA s’est affirmée depuis longtemps comme l'agence de presse de premier plan au Vietnam, tant par son envergure que par son influence.

Il a salué la VNA comme une source officielle d’information fiable et rapide du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens, permettant de transmettre en temps réel l’actualité nationale à un public aussi bien national qu’international.

Il a estimé que la diversité des publications de la VNA contribue à fournir des informations rapides et précises aux lecteurs du monde entier, et que le volume quotidien d’informations, de photos, de graphiques et de produits multimédias constitue une source de référence importante pour de nombreuses agences de presse internationales, dont Yonhap.

Abordant le processus de coopération, Hwang Dae a souligné que Yonhap et la VNA accompagnent depuis 1992 le développement vigoureux des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée. Cette coopération de plus en plus étroite se traduit par l’échange d’informations, de photos, de vidéos, de graphiques ainsi que par des activités d’échange de personnel annuelles à plusieurs niveaux.

Parmi les 97 agences de presse de 82 pays partenaires de Yonhap, la VNA est considérée comme l’un des plus proches collaborateurs.

Plus récemment, le 12 août, lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en République de Corée, les deux parties ont signé un accord de prolongation de la coopération, intégrant une clause relative aux services d’information en vietnamien de Yonhap, marquant une nouvelle étape dans les relations stratégiques entre les deux agences nationales.

Le président de Yonhap a également affirmé que la VNA comptait parmi les agences de presse leaders en Asie-Pacifique dans le domaine de la transformation numérique et de l’innovation, notamment dans l’application de l’intelligence artificielle (IA).

Lors du débat du Conseil de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), tenu à Kuala Lumpur en février dernier, le représentant de la VNA a présenté en détail les réalisations dans l’application des technologies numériques à l’ensemble du processus de production, d’édition et de diffusion des informations, y compris le système CMS, l’analyse des données utilisateurs, la traduction automatique, la vérification des informations et la suggestion de mots-clés.

Ces efforts ont permis à la VNA d’améliorer la qualité du contenu, de placer le lecteur au centre de ses priorités et de faire forte impression sur les dirigeants de Yonhap.

Concernant la position internationale de la VNA, Hwang Dae Il a affirmé que la VNA a joué pendant de nombreuses années un rôle de membre permanent du Conseil de l'OANA, démontrant clairement sa responsabilité et son rôle de pionnier dans les activités communes.

La VNA a accueilli avec succès la réunion du Conseil de l'OANA en 2019 à Hanoï et participe régulièrement à la présentation de communications lors des sessions. Les distinctions prestigieuses obtenues par la VNA, notamment le Prix OANA 2017-2018 et le premier prix du « Prix OANA 2024 », témoignent de sa crédibilité et de son influence croissantes au sein de la communauté journalistique régionale et internationale. -VNA/VI