80 ans de la Révolution d'Août : Cérémonie solennelle de lever du drapeau sur la place Ba Dinh

Le matin du 19 août, de nombreux habitants se sont rassemblés devant le Mausolée du Président Hô Chi Minh, place Ba Dinh à Hanoï, pour assister à la cérémonie de lever du drapeau national, marquant les 80 ans de la victoire de la Révolution d'Août (19 août 1945).

La Révolution d'Août a marqué un tournant décisif, ouvrant une nouvelle ère : celle de l'indépendance nationale associée au socialisme. Après l'esclavage, le peuple vietnamien est devenu maître de son pays et de son destin. Huit décennies plus tard, le Vietnam s'est affirmé comme une nation dynamique, dotée d'un potentiel de développement considérable, profondément intégrée à la communauté internationale et jouissant d'une position et d'un prestige croissants.

La garde d'honneur défile devant le Mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo : Archives/VNA

La cérémonie de lever du drapeau sur la place Ba Dinh constitue un rituel national. Depuis le 19 mai 2001, elle se déroule chaque matin, quelles que soient les conditions météorologiques.

Cette initiative a été proposée en hommage au grand leader de la nation et approuvée par le gouvernement en 2001, à l'occasion du 111ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Il s'agit d'une cérémonie nationale de grande importance, qui attire de nombreux habitants ainsi que des visiteurs internationaux, notamment lors des fêtes nationales et des grandes commémorations. -VNA/VI