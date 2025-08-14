80 ans de la Fête nationale : une militante suisse exprime sa fierté devant les progrès du Vietnam

À l’approche du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2025), Anjuska Marija Weil, présidente de l’Association d’amitié Suisse–Vietnam, a exprimé sa profonde émotion et sa fierté devant le développement continu du pays, pour lequel elle a consacré une partie de sa vie à militer.

Militante de longue date pour la paix et la justice, Anjuska Marija Weil a confié à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) qu’elle suivait avec admiration les progrès du Vietnam. Ayant œuvré pendant des décennies aux côtés de ses amis et camarades suisses pour appeler à la paix et à l’indépendance du Vietnam, elle s’est dite heureuse de voir aujourd’hui un pays en pleine croissance, tourné vers l’avenir.

Elle s’est déclarée particulièrement impressionnée par le dynamisme des relations entre la Suisse et le Vietnam ces dernières années. Elle a notamment mentionné la rencontre, en 2024, entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et la présidente suisse, Viola Amherd, ainsi que les visites de haut niveau du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, à Davos, et, plus récemment, celle du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en Suisse.

Revenant sur les activités phares de l’Association d’amitié Suisse–Vietnam depuis sa création, Anjuska Marija Weil a rappelé les efforts déployés pour mieux faire connaître le Vietnam auprès du public suisse, les projets de soutien aux personnes âgées au Vietnam, ainsi que les campagnes menées en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange. Elle a réaffirmé l’engagement de l’Association à poursuivre ses contributions au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

Selon elle, le Vietnam a traversé deux guerres, subi de lourdes pertes humaines et, par la suite, affronté un embargo économique. Ce furent des années extrêmement difficiles. Mais, malgré les épreuves, le peuple vietnamien est resté fidèle à sa voie, et les résultats obtenus aujourd’hui sont remarquables. Les amis suisses ont toutes les raisons d’en être fiers.

Au fil des ans, l’Association a mis en œuvre divers projets humanitaires, notamment dans les domaines du microcrédit, de la santé, de l’éducation et du soutien à la communauté vietnamienne en Suisse. Elle parraine notamment l’école Bình Minh à Zurich, qui dispense des cours de langue vietnamienne. L’Association entretient également des relations étroites avec l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), l’ambassade du Vietnam à Berne, ainsi qu’avec la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève.

Parmi ses événements annuels phares figure la « Journée de solidarité avec le Vietnam », qui rassemble de nombreux membres de la diaspora vietnamienne vivant et travaillant en Suisse.

Anjuska Marija Weil a souligné que les relations entre les deux pays remontaient à plusieurs décennies, dès l’époque où des entrepreneurs suisses sont venus s’implanter au Vietnam. Ces liens se sont considérablement renforcés avec l’établissement des relations diplomatiques officielles. Elle s’est déclarée heureuse de voir que, depuis l’accord conclu en début d’année entre les deux pays pour porter leurs relations au niveau de partenariat global, le Vietnam accorde désormais une exemption de visa de 45 jours aux citoyens suisses. Cela constitue une avancée importante pour favoriser les échanges entre les deux peuples.

Elle a conclu en exprimant l’espoir que les relations entre la Suisse et le Vietnam continueront de se consolider dans les années à venir. – VNA/VI