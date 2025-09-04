80 ans de la Fête nationale : le Vietnam exprime ses remerciements

Défilé du contigent des femmes sur la place Ba Dinh, à Hanoi, le 2 septembre. Photo: VNA

Le 3 septembre 2025, le camarade Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Comité central de pilotage pour la célébration des grandes fêtes et des événements historiques importants du pays pour la période triennale 2023-2025, a adressé une lettre de remerciements.

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) tient à présenter le texte dans son intégralité :

"Les activités célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), notamment la cérémonie de célébration, le défilé militaire et civil, se sont déroulées solennellement sur la place Ba Dinh, à Hanoi, et ont été un grand succès, une véritable grande fête pour la nation tout entière. Elles ont affirmé la valeur de l’époque et la vitalité éternelle de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre ; ont suscité et promu la tradition patriotique, la fierté et la force de la grande union nationale, créer la motivation et l’aspiration à contribuer à un Vietnam de paix, de prospérité et de développement.

Le Comité central de pilotage pour la célébration des grandes fêtes et des événements historiques importants du pays pour la période triennale 2023-2025 souhaite exprimer sa gratitude et ses sincères remerciements à :

- Les dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam ;

- Les vétérans de la révolution, les mères héroïnes du Vietnam, les héros des Forces armées populaires, les héros du travail, les généraux, les officiers, les soldats, les vétérans, les anciens membres de la Police populaire, les anciens jeunes volontaires, les anciens volontaires civils au front, les anciens membres de la Milice populaire, les familles des martyrs, les invalides de guerre et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Nation; les compatriotes des minorités ethniques, les dignitaires religieux et les générations de cadres et de combattants qui se sont sacrifiés et ont contribué à l’indépendance, à la liberté et à la cause de la construction, de la défense et du développement du pays ;

- Les compatriotes et les forces armées de tout le pays, ainsi que la communauté vietnamienne à l’étranger ;

- Les dirigeants des partis, des États, des gouvernements et des peuples des pays frères, ainsi que les organisations internationales qui ont soutenu, assisté, participé à l’événement commémoratif ou envoyé des messages de félicitations ;

- Les ministères, les organismes centraux et les organisations, ainsi que les provinces et les villes ;

- Les généraux, officiers et soldats de l’Armée populaire, de la Police populaire et des Forces d’autodéfense ; et les branches et les milieux ayant participé aux défilés militaires et civils ;

- Les experts, les scientifiques, les artistes, les designers, les producteurs de programmes, les entreprises, les sponsors, les journalistes, les rédacteurs et les techniciens des médias nationaux et internationaux ;

- Les cadres, les fonctionnaires, les employés publics, les travailleurs des organes, des unités, des unités, des organisations socio-politiques, les membres d’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, les associations et les bénévoles ; les forces de sécurité locales ; les enfants et les adolescents ;

- Les délégations des pays frères : la Chine, la Russie, le Laos et le Cambodge ;

- En particulier, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et l’ensemble de la population de la ville de Hanoi.

Leur participation active et efficace a contribué de manière active et efficace au succès des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. Ces contributions ont contribué à diffuser largement un message profond d’aspiration à l’indépendance, à la liberté, à la paix et à l’amitié envers la communauté internationale, tout en suscitant un immense sentiment de fierté et d’émotion parmi les compatriotes, les cadres et les soldats de la nation.

Le succès de ces activités et de la cérémonie commémorative réaffirme une fois de plus une vérité : toutes les victoires de la Révolution vietnamienne sont celles du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le Comité central de pilotage est convaincu que l’esprit immortel de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre continuera d’être une force motrice puissante, propulsant notre nation vers une nouvelle ère de développement et écrivant de nouvelles et glorieuses pages de l’histoire du Vietnam".

* Le même jour, le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a adressé une lettre de remerciements aux organes de presse dans et hors de l’armée.

Voici le contenu de la lettre :

"Avec l’attention, la direction et le pilotage du Parti et de l’État, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont présidé et coordonné avec les départements, les ministères, les branches et les localités l’organisation réussie du défilé militaire et civil célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), laissant de fortes impressions dans le cœur du peuple et des amis internationaux, et ayant été reconnu et hautement apprécié par le Parti, l’État et le peuple.

Le succès du défilé reflète la maturité et le développement constant de l’héroïque Armée populaire du Vietnam sous la direction talentueuse et clairvoyante du Parti, la gestion concentrée et unifiée de l’État et l’affection et le soutien de tout cœur du peuple ; continue de susciter le patriotisme, l’esprit de grande union ntionale, la fierté, le respect de soi et la confiance de toutes les couches de la population dans les cadres et les soldats de l’Armée populaire du Vietnam ; en même temps, motive et encourage l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à entrer avec confiance dans une nouvelle ère, à construire un Vietnal puissant, prospère, civilisé et heureux.

À cette occasion, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense tiennent à exprimer leurs sincères remerciements pour la coordination étroite et efficace des organes de presse dans et hors de l’armée qui ont dépêché des cadres, des reporters et des rédacteurs dynamiques, créatifs et enthousiastes pour accompagner les officiers et les soldats dans leur entraînement inlassable, jour et nuit, sur les champs de manœuvre ; qui ont +bravé le soleil et la pluie+ pour produire, publier et diffuser de nombreux articles, reportages et sujets spéciaux sur le processus de direction, de pilotage, d’organisation de l’entraînement, de répétition conjointe, de répétition préliminaire, de répitition générale, la retransmission en direct à la télévision et à la radio du défilé militaire et civil du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, contribuant ainsi à faire rayonner la force militaire et défensive nationale, ainsi que la belle image des +soldats de l’Oncle Hô+ dans la nouvelle ère, auprès du peuple et des amis internationaux.

Dans les temps à venir, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense souhaitent continuer à bénéficier d’une coordination et d’un accompagnement accrus de votre part, contribuant à motiver et à encourager les cadres et les soldats de toute l’armée, des forces d’autodéfense à accomplir avec brio toutes les tâches assignées, et contribuant avec l’ensemble du Parti et du peuple à mener à bien l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie du Vietnam socialiste, digne de la confiance et de l’affection du Parti, de l’État et du peuple dans la nouvelle ère". – VNA/VI