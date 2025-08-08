80 ans de la Fête nationale : Hanoï lance la plateforme numérique “A80 - Fierté du Vietnam”

Lancement de la plateforme numérique “A80 - Fierté du Vietnam”. Photo: VNA

Accessible via le site https://a80.hanoi.gov.vn et une application mobile disponible sur App Store et Google Play, cette plateforme constitue un canal officiel d'information, de communication et de promotion des événements commémoratifs. Elle vise à rapprocher les citoyens vietnamiens au pays comme à l'étranger, ainsi que les amis internationaux, dans un voyage à travers l'histoire du Vietnam.

Selon Nguyên Thi Mai Huong, directrice adjointe du Département de la culture et des sports de Hanoï, "A80" est bien plus qu'un portail d'information. Il s'agit d'un véritable écosystème numérique et d'un assistant intelligent conçu pour accompagner les habitants et les visiteurs dans leur découverte des festivités de la capitale.

La plateforme "A80 - Fierté du Vietnam" est conçue comme un un centre d'information numérique fiable, offrant des mises à jour rapides et complètes sur l'ensemble des activités de commémoration. Elle fournit des informations officielles sur les horaires des défilés, les spectacles artistiques, les expositions, ainsi que sur la circulation, la sécurité ou les services de santé.

Parmi ses fonctionnalités notables figurent un chatbot intelligent capable de conseiller les utilisateurs sur les événements à venir, les itinéraires et les rappels utiles en temps réel. Une carte numérique interactive permet de repérer les lieux clés : scènes, écrans géants, points d'eau, postes de secours, et de suivre l'état du trafic avec des suggestions de trajets alternatifs.-VNA/VI