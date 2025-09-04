80 ans de la Fête nationale: Des dirigeants du monde entier adressent leurs félicitations au Vietnam

Feux d'artifice pour célébrer la Fête nationale le 2 septembre. Photo: VNA

À l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 – 2025), les dirigeants de la Malaisie, du Brunei Darussalam, de l'Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de Singapour, du Timor-Leste, de la République de Corée, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la France ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN ont adressé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a envoyé des lettres de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le roi de Malaisie Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar a envoyé une lettre de félicitations au président de la République Luong Cuong.

Dans leurs lettres de félicitations, ils ont salué l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en 2024, qualifié de jalon historique ouvrant de nouvelles perspectives de coopération. Ils ont également apprécié la coordination du Vietnam dans le cadre de la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025 et exprimé leur souhait de collaborer étroitement avec les hauts dirigeants du Vietnam afin que les relations bilatérales puissent atteindre des résultats plus substantiels.

Dans ses messages de félicitations adressés au président Luong Cuong et au Premier ministre Pham Minh Chinh, le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah a souligné l'importance attachée au partenariat global avec le Vietnam et aux résultats concrets obtenus dans la mise en oeuvre du plan d'action 2023-2027, exprimant son souhait de renforcer l'amitié lors de sa prochaine visite d'État au Vietnam.

Le président indonésien Prabowo Subianto a envoyé des lettres de félicitations au président Luong Cuong et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a rappelé les liens solides noués entre les deux pays depuis plus de sept décennies, désormais portés au niveau de partenariat stratégique global, affirmant la volonté commune de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l'Asie du Sud-Est.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a envoyé des lettres de félicitations au secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au président Luong Cuong, au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le président du Sénat philippin Francis Escudero, le président de la Chambre des représentants des Philippines Martin Romualdez, ont fait de même auprès du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Trân Thanh Mân.

Les dirigeants philippins ont exprimé leur admiration pour l'esprit de solidarité et de résilience du peuple vietnamien, source d'inspiration pour de nombreuses nations. Ils ont salué l'intégration internationale et le développement rapide du Vietnam, tout en réaffirmant la volonté de resserrer les liens bilatéraux et d'élargir le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, a envoyé un message de félicitations au président Luong Cuong, tandis que le Premier ministre par intérim Phumtham Wechayachai a fait de même auprès du Premier ministre Pham Minh Chinh. Les dirigeants thaïlandais ont salué la résilience et l'esprit de solidarité du peuple vietnamien, exprimé leur satisfaction devant l'élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global. Ils ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures, de l'éducation et de la culture, au bénéfice des deux nations et de la Communauté de l'ASEAN.

Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, également secrétaire général du Parti d'action populaire (PAP), a envoyé une lettre de félicitations au secrétaire général du PCV Tô Lâm et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam a également adressé une lettre de félicitations au président Luong Cuong. Le président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng a fait de même auprès au président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân. Les dirigeants singapouriens ont souligné l'amitié, la confiance politique et la coopération multiforme entre les deux pays, estimant que le Partenariat stratégique global récemment établi constitue une base solide pour développer de manière plus rigoureuse et substantielle la coopération dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les crédits carbone, la coopération numérique et les échanges entre peuples.

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, a adressé une lettre de félicitations au président Luong Cuong, rappelant la portée historique de la Révolution d'Août qui a inspiré les peuples dans leur lutte pour la liberté et la souveraineté nationale, et affirmant sa volonté de resserrer les liens bilatéraux alors que son pays se prépare à rejoindre l'ASEAN.

Dans son message de félicitations adressé à son homologue vietnamien Luong Cuong, le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, s'est déclaré convaincu que le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée continuerait de se développer vigoureusement et s'élèverait à un nouveau niveau dans les temps à venir.

Au nom du gouvernement des États-Unis, le secrétaire d'État Marco Rubio a transmis ses vœux les plus chaleureux, saluant le développement remarquable du Vietnam et soulignant son rôle croissant dans le traitement des défis mondiaux. À l'occasion du 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, il a réaffirmé l'engagement américain à renforcer le Partenariat stratégique global pour promouvoir la paix, la prospérité et la sécurité pour les peuples des deux pays ainsi que dans la région.

Le président du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, le Premier ministre du Japon Ishiba Shigeru, a envoyé des lettres de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV Tô Lâm et au Premier ministre Pham Minh Chinh. L'empereur du Japon Naruhito a adressé un message de félicitations au président Luong Cuong. Le président de la Chambre des représentants du Japon Nukaga Fukushiro et le président de la Chambre des conseillers du Japon Sekiguchi Masakazu ont envoyé des lettres de félicitations au président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân.

Dans leurs messages de félicitations, les dirigeants japonais se sont réjouis du développement du partenariat stratégique global Vietnam–Japon et ont exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de la défense, de la coopération parlementaire et des échanges entre les peuples. À cette occasion, le Comité central du Parti communiste japonais a également adressé un message de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

La gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, a envoyé un message de félicitations au président Luong Cuong. Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, a adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le président du Parlement de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, a fait de même auprès du président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân.

Les dirigeants néo-zélandais se sont déclarés convaincu que le partenariat stratégique global Vietnam-Nouvelle-Zélande continuerait de se développer solidement, sur la base de l'amitié, du respect mutuel et de l'engagement commun entre les deux pays dans le renforcement de la coopération bilatérale.

Dans son message de félicitations adressé au président Luong Cuong, la gouverneure générale d'Australie, Samantha Mostyn, a souligné que le partenariat stratégique global Vietnam-Australie repose sur une confiance durable, les échanges entre les peuples constituant un fondement particulièrement important des relations bilatérales. Elle a exprimé le souhait d'effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de constater de visu les progrès du pays.

À cette occasion, le Parti communiste d'Australie a également adressé un message de félicitations au PCV.

Le président français Emmanuel Macron a adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du PCV Tô Lâm et au président Luong Cuong, tandis que le Premier ministre français François Bayrou a envoyé une lettre à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Les dirigeants français ont souligné que l'élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global, à l'occasion de la visite en France du secrétaire général et président Tô Lâm en octobre 2024, avait donné un nouvel élan à la coopération bilatérale.

S'appuyant sur la confiance mutuelle, les deux pays entendent bâtir un partenariat ambitieux, tout en renforçant leurs liens avec l'UE et l'ASEAN. Les dirigeants français ont réaffirmé leur engagement à promouvoir des relations toujours plus étroites avec le Vietnam, tout en œuvrant à la construction d'"une alliance indépendante" entre l'Europe et l'Asie, avec l'UE et l'ASEAN en son cœur.

À cette occasion, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a également adressé un message de félicitations au secrétaire général Tô Lâm.

Dans sa lettre de félicitations envoyée au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn a salué les contributions majeures du Vietnam au cours de ses 30 années de participation à l'ASEAN. Il a également mis en avant le rôle de la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020, ainsi que le succès et la portée du Forum sur l'avenir de l'ASEAN dans les efforts visant à définir la stratégie régionale. Il a enfin réaffirmé son engagement à continuer de soutenir le Vietnam et les autres États membres dans la mise en œuvre de "l'ASEAN 2045 : Notre avenir commun". -VNA/VI