80 ans de l'Agence vietnamienne d'information : Des jalons glorieux dont on peut être fier

Le 15 septembre 1945, l'Agence vietnamienne d’information (Thông tấn xã Việt Nam) a officiellement diffusé, au Vietnam et dans le monde entier, la Déclaration d’indépendance historique ainsi que la liste du gouvernement provisoire, en trois langues : vietnamien, français et anglais. Cette date est devenue la Journée traditionnelle de l'agence nationale de presse.

En 80 ans, à travers les différentes périodes, la VNA a toujours été à l'avant-garde de l'information. Elle fournit des nouvelles officielles, véridiques et objectives, au service de la direction du Parti, de la gestion de l’État et des besoins d’information du public.