80 ans de l'Agence vietnamienne d'information : Des jalons glorieux dont on peut être fier

Le 15 septembre 1945, l'Agence vietnamienne d’information (Thông tấn xã Việt Nam) a officiellement diffusé, au Vietnam et dans le monde entier, la Déclaration d’indépendance historique ainsi que la liste du gouvernement provisoire, en trois langues : vietnamien, français et anglais. Cette date est devenue la Journée traditionnelle de l'agence nationale de presse.

En 80 ans, à travers les différentes périodes, la VNA a toujours été à l'avant-garde de l'information. Elle fournit des nouvelles officielles, véridiques et objectives, au service de la direction du Parti, de la gestion de l’État et des besoins d’information du public.

    

La VNA affirme son rôle dans la couverture des Congrès du Parti

Le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu début 2026, constitue un événement politique majeur. En tant qu'agence de presse nationale, agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État, ainsi que principale agence de presse multimédia, l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a préparé activement sa couverture depuis près d'un an.
