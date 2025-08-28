80 ans d'engagement éducatif : un pilier du développement national

Depuis la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945, le Parti et l'État ont toujours considéré l’éducation comme une priorité nationale. Adaptée aux réalités de chaque époque, la politique éducative vietnamienne a connu de profondes réformes, contribuant au développement humain et à la modernisation du pays.

De la lutte contre l’analphabétisme aux réformes structurelles

À la naissance du jeune État, le Vietnam faisait face à des défis immenses : une économie en ruine et plus de 90 % de la population analphabète. L'une des premières mesures urgentes fut de lancer une vaste campagne d’alphabétisation.

Le mouvement a rendu obligatoire et gratuit l’apprentissage de l’écriture vietnamienne latinisée (chữ quốc ngữ), avec pour objectif de redonner au peuple un accès au savoir. Simultanément, un système éducatif entièrement nouveau a été instauré, reposant sur trois piliers fondamentaux : Nationalisation (le vietnamien comme langue d’enseignement), Scientificisation (contre l’apprentissage dogmatique),

Popularisation (l’éducation au service de la population).

Pendant la guerre de résistance (1945–1954), l’éducation s’est muée en véritable front idéologique, sous le mot d’ordre : « Apprendre pour la résistance ». En 1950, une première réforme éducative majeure a permis d’unifier le système et de l’adapter aux besoins du pays en guerre, en remplaçant le cycle général de 12 ans par un parcours plus concis de 9 ans.



L'équipe vietnamienne a remporté quatre médailles d'or aux Olympiades internationales de chimie 2025. Photo : Ministère de l'Éducation et de la Formation

De 1954 à 1975, l’éducation a continué d’être au cœur des politiques publiques. La réforme de 1956 a instauré un système scolaire de 10 ans, promouvant une éducation liée à la production et à la pratique. Le réseau scolaire s’est étendu rapidement, passant de 5 à 17 universités en quelques années.

Après la réunification du pays, la troisième réforme éducative a été lancée en 1979. Cette réforme visait à unifier le système scolaire sur l'ensemble du territoire, en harmonisant les programmes et les manuels. Elle mettait l'accent sur le développement d'un « nouvel homme socialiste » doté de qualités intellectuelles, morales, physiques et esthétiques.

Vers une éducation complète, innovante et adaptative

Au 21e siècle, l’éducation vietnamienne a franchi une nouvelle étape avec la Résolution n°29-NQ/TW, marquant un changement de paradigme : l’enseignement ne se limite plus à la transmission de connaissances, mais vise à développer les compétences, l’autonomie et la créativité des apprenants.

L’objectif est clair : former des générations capables de s’adapter à un monde en mutation rapide, dans une économie numérique où l’anglais et les technologies de l’information deviennent incontournables. Les résultats sont significatifs : l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 ans a été universalisée en 2017; le taux de scolarisation a augmenté à tous les niveaux; le décrochage scolaire a reculé; l’enseignement professionnel s’est renforcé, avec une meilleure adéquation aux besoins du marché.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie de lancement du mouvement d'alphabétisation numérique. Photo : VNA

Le 22 août 2025, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a signé la Résolution 71-NQ/TW, traçant la feuille de route pour les décennies à venir : faire en sorte que 80 % des écoles secondaires répondent aux normes nationales, achever l'universalisation de l'enseignement maternel pour les enfants de 3 à 5 ans et l'enseignement obligatoire jusqu'au collège, atteindre un taux d'au moins 24 % de la population active ayant un diplôme universitaire ou supérieur et avoir au moins 8 universités figurant parmi les 200 meilleures d'Asie.

Les objectifs à l'horizon 2035 incluent l'achèvement de l'universalisation de l'enseignement secondaire supérieur.



La vision pour 2045 est de faire du Vietnam un pays doté d'un système éducatif national moderne, équitable et de qualité, avec au moins 5 universités figurant parmi les 100 meilleures dans certains domaines, selon des classements internationaux prestigieux. -VNA/VI