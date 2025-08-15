80ᵉ anniversaire de la Fête nationale : 250 projets inaugurés ou mis en chantier au Vietnam

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, une cérémonie d'envergure nationale se tiendra le 19 août prochain pour inaugurer et lancer simultanément 250 projets à travers le pays. L’annonce a été faite lors d’un point presse organisé conjointement le 14 août à Hanoï par le Bureau du gouvernement et le ministère de la Construction.

Le ministre Trân Van Son, chef du Bureau du gouvernement et porte-parole du gouvernement, a précisé que cet événement politique majeur se déroulera simultanément, en format hybride, sur 80 sites à travers le pays. La cérémonie aura pour site central le Centre national des foires et expositions, situé dans la commune de Dông Anh, à Hanoï. Il a souligné qu’il s’agira d’un jalon historique dans l'édification et la défense de la nation.

Au 13 août, 250 projets répartis dans les 34 villes et provinces avaient été jugés éligibles pour participer à cette cérémonie. Ils représentent un investissement total de près de 1.280 billions de dôngs (environ 48,7 milliards de dollars). Parmi eux, 89 seront inaugurés et 161 mis en chantier. Les fonds non publics, représentant 63 % du montant total (802.000 milliards de dôngs), concernent 121 projets, tandis que les fonds publics, à hauteur de 37 % (478.000 milliards de dôngs), financent 129 projets.

Cette initiative vise à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique, en renforçant la connectivité régionale et en visant une croissance supérieure à 8 % en 2025, avec une prévision à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Le vice-ministre de la Construction, Lê Anh Tuân, a détaillé la diversité des projets : infrastructures de transport (59 projets), génie civil et urbanisme (44), industrie (57), infrastructures techniques (36), logement social (22), agriculture et développement rural (6), culture et sports (3), éducation (12), défense (1) et santé (10). Ils se classent en 8 projets d'importance nationale, 46 de groupe A, 155 de groupe B et 41 de groupe C.

Parmi les ouvrages emblématiques qui seront inaugurés figure le Centre national d'exposition de Vingroup à Hanoï, un complexe à l'architecture remarquable, achevé en un temps record. Concernant les lancements, le vice-ministre a mis en avant le futur centre de recherche et développement de Viettel, un projet stratégique de 10.000 milliards de dôngs dédié aux hautes technologies comme les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. D’autres projets majeurs ont été cités, tels que le lancement d'un complexe commercial et de loisirs à Dà Nang (79.790 milliards de dôngs), ainsi que l'inauguration du pont Rach Miêu, de l'hôpital d'oncologie de Nghê An et du parc éolien de Hai Anh.

Le vice-ministre a insisté sur les effets économiques attendus, estimant que ces initiatives pourraient contribuer à plus de 18 % du PIB national dès 2025, et à plus de 20 % les années suivantes, l’investissement public jouant un rôle de levier pour mobiliser le capital privé. – VNA/VI