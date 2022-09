77e anniversaire de la VNA: unité, coordination et multiplateforme

Dans un contexte de fort développement des médias numériques, de concurrence féroce entre les types de médias et d'évolution des méthodes d'accès du public à l'information, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a procédé à de nombreuses réformes pour à la fois s'adapter à la nouvelle situation, accéder à un grand nombre de lecteurs, tout en conservant ses valeurs essentielles d’agence de presse nationale.

Selon la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, la mise en valeur de ses avantages et la diversification de ses moyens et ressources créeront une avancée solide et des percées dans la stratégie à long terme.

Siège principal de l'Agence vietnamienne d'Information au No 5 rue Ly Thuong Kiêt de Hanoi. Photo : VNA

Dans le contexte où la technologie numérique est la tendance dominante, l'unité des étapes de la direction à la production et à la distribution, la coordination accrue entre les divisions et l'interaction avec le public ont permis à la VNA d'assurer la conformité de ses produits d’information selon les objectifs fixés et, en même temps, de répondre aux divers besoins du public, a déclaré la directrice générale Vu Viet Trang.

En outre, la publication sur différentes plateformes ont permis aux produits de la VNA de toucher un public plus large, a-t-elle souligné.

Selon la cheffe de la VNA, la numérisation des données d’archives menée depuis plusieurs années a aidé l’Agence à établir progressivement des bases de données numériques abondantes, bases solides pour piloter et développer l’application de l'intelligence artificielle (IA) pour créer de la valeur ajoutée à ses produits.

Cérémonie d'ouverture de la page d'information de l'Agence vietnamienne d'Information sur les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31). Photo : VNA

Une fois approuvé par le Premier ministre, le projet "Faire de la VNA la principale agence de presse multimédia dans le système national des médias » apportera à la VNA des ressources pour concrétiser ses objectifs de développement à l'ère actuelle des médias numériques.

L'amélioration de la qualité des ressources humaines et le renforcement de la transformation numérique sont deux des solutions pour mener à bien ses missions d'information stratégique en cette nouvelle conjoncture, a indiqué Vu Viet Trang.

À l'occasion du 77e anniversaire de la Journée traditionnelle de la VNA (15 septembre 1945 - 15 septembre 2022), la directrice générale a exprimé sa gratitude envers les générations de journalistes de différentes époques pour leur dévouement et leurs contributions au développement de l’Agence. -VNA/VI