70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu: Une amitié renforcée entre le Vietnam et la France

l y a 70 ans, un chapitre historique poignant s'écrivait dans les montagnes du Nord-Ouest du Vietnam, à Diên Biên Phu, où les forces vietnamiennes ont mis fin à la présence française en Indochine.

Aujourd'hui, c’est main dans la main que le Vietnam et la France commémorent cet événement, et s’il s’agit de raviver les souvenirs d’une période héroïque, il s’agit aussi de célébrer la coopération entre les deux anciens ennemis… En cette année anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, la France déploie des projets concrets visant à renforcer les liens et à soutenir la province de Diên Biên.

Le projet de gestion des inondations dans le bassin de la rivière Nâm Rôm revêt une importance particulière. Les inondations constituent en effet un défi majeur pour la région. Les dégâts causés sont estimés à 250 milliards de dôngs (9,8 millions d'euros) par an, ce qui représente tout de même 2% du PIB de la province de Diên Biên. Aussi l’Agence française de Développement (AFD) et l'Union européenne accompagnent-elles la ville pour renforcer sa capacité de gestion des risques d’inondation.

La rivière Nâm Rôm. Photo: AFD

C’est un projet qui concerne l'ensemble du bassin de la rivière Nâm Rôm et qui intègre des aménagements en amont de la ville pour gérer au mieux les crues et limiter les impacts sur la ville. Mais il inclut également des aménagements en centre-ville autour du pont Muong Thanh. Les premiers travaux ont été terminés en l’honneur du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, comme l’a précisé Hervé Conan, le directeur de l'AFD au Vietnam.

«Ces travaux concernent d'abord l'ensemble de la circulation, avec des aménagements piétonniers le long des berges, sachant qu'il y a eu un curage important du lit de la rivière avec un seuil qui est situé en aval du pont Muong Thanh, et la réalisation d'une étendue d'eau. C'est un petit lac à l'intérieur de la ville, qui change complètement l'apparence de cet environnement. L'aménagement piétonnier a été étendu puisqu'il y a eu une passerelle qui a été réalisée pour permettre d'aller d'un pont à l'autre et de vraiment pouvoir faire le tour de cette étendue d'eau. Il y a eu des systèmes d'observatoire qui ont été réalisés et également des escaliers le long des berges qui permettront aux populations et aux visiteurs de pouvoir observer l'ensemble de la zone et en particulier le pont Muong Thanh, de pouvoir l'observer depuis ces sites qui présentent réellement un changement total dans la dimension paysagère de cet espace», nous explique-t-il.

Le pont Muong Thanh a été illuminé avec l'aide équipes techniques de la ville de Lyon. Photo: ADF

De plus, l'illumination du pont Muong Thanh symbolise l'amitié entre la France et le Vietnam. L'ambassade de France et la province de Diên Biên ont mené une étroite collaboration pour réaliser ce projet. L'ensemble des équipements ont été spécialement fabriqués en France et les équipes techniques de la ville de Lyon, connue de par le monde pour son Festival des Lumières qui a lieu au mois de décembre chaque année, ont été envoyées au Vietnam. Construit en novembre 1953 par l'armée française, le pont Muong Thanh, qui est exclusivement piétonnier aujourd’hui, devient ainsi un symbole tangible de la coopération entre les deux nations.

«Les installations ont été terminées la semaine du 15 avril. Les premiers essais ont été faits le 16 et le 17 avril avec succès. Et donc, je peux confirmer que le 5 mai, lors de la cérémonie de réception de cette illumination, eh bien, le pont s'illuminera et ensuite s'illuminera tous les soirs, dès que la nuit tombera, dès que les lampadaires, l'éclairage public se fermeront. Il s'éteindra également de la même manière avec l'éclairage public. Donc à partir du 5 mai, tous les habitants de Diên Biên Phu, mais aussi tous les visiteurs qui seront à Diên Biên Phu pourront avoir l'opportunité de découvrir cette nouvelle illumination, qui je pense que ce sera une nouvelle attraction pour les habitants et les visiteurs de Diên Biên Phu», détaille Hervé Conan.

L’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet nous fournit quelques détails...

«Nous avons travaillé avec les autorités vietnamiennes, avec des historiens français également, pour mettre en place un parcours historique dans la ville de Diên Biên Phu, qui permettra aux touristes d'avoir des explications sur les différents lieux qui sont des symboles de la bataille de Diên Biên Phu. Et donc, des panneaux ont été préparés. Ils sont écrits en trois langues, en vietnamien, en anglais et en français, avec vraiment des explications très utiles pour les visiteurs. Et donc, on inaugurera les premiers panneaux, parce qu'ils ne seront pas tous mis en place pour le 7 mai. Et je crois que c'est important là aussi, dans le symbole, parce que nous sommes capables d'écrire ensemble ce que sont ces symboles de la ville de Diên Biên Phu. Et c'est une façon aussi de contribuer au développement du tourisme à Diên Biên Phu, avec la possibilité donc pour les touristes, qu'ils soient vietnamiens, français ou du monde entier, de mieux comprendre. Donc ça contribuera, je pense, à valoriser le détour touristique vers Diên Biên Phu», nous dit-il.

Le 70e anniversaire de la campagne de Diên Biên Phu marque non seulement un moment de réflexion sur le passé, mais aussi une occasion de célébrer une amitié renouvelée entre le Vietnam et la France. À travers des projets concrets et significatifs, les deux nations démontrent leur engagement à construire un avenir fondé sur la coopération, le respect mutuel et la compréhension. Diên Biên Phu, autrefois symbole de conflit, est désormais symbole d'espoir et de réconciliation. -VOV/VI