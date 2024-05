70 ans de la Victoire de Dien Bien Phu : vue du côté français

A l’occasion des 70 ans de la Victoire de Dien Bien Phu, la Télévision nationale du Vietnam va diffuser un documentaire sur cet événement.

Le vétéran français Pierre Flamen. Photo : VTV

Le documentaire spécial intitulé "Dien Bien Phu - vue du côté français" présente une nouvelle vue sur la campagne de Dien Bien Phu à travers des documents précieux qui sont exploités à partir de la quantité massive de documents stockés au ministère français des Armées et au Parlement français.

D'une durée de près de 50 minutes, le documentaire évoquera les causes et les erreurs qui ont conduit à la défaite de l'armée française à la bataille de Dien Bien Phu, à travers des analyses d'archives secrètes de l'armée française, des commentaires de généraux français ayant directement participé à la bataille.

C'est aussi un film réunissant un grand nombre de chercheurs et d’historiens français et de passionnés par l'étude de Dien Bien Phu en France. Le film présente également des témoins historiques qui sont des vétérans français et vietnamiens.

Le film a été réalisé en quatre mois, à partir de fin décembre 2023 et tourné au Vietnam et dans quatre villes françaises : Paris, Montpellier, Toulon et Marseille.

À travers le film, les producteurs souhaitent apporter une nouvelle vue sur la bataille de Dien Bien Phu, aidant les spectateurs à ressentir la fierté de la victoire, la volonté résiliente, le talent stratégique et le combat ingénieux de l’armée et du peuple vietnamiens face à l’armée française puissante à Dien Bien Phu. - VNA/VI