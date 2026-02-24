61e session du Conseil des droits de l'homme : Le Vietnam se distinguera par deux initiatives majeures

La réunion de haut niveau dans le cadre de la 61e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU s’est ouverte le 23 février à Genève (Suisse), avec la participation de plus de 120 dirigeants des pays du monde.

Dans son intervention, António Guterres, secrétaire général de l’ONU, a d’emblée mis en garde contre le fait que les droits humains étaient "la cible d’une attaque de grande envergure partout dans le monde" et que l’état de droit était "écrasé par la loi du plus fort". Selon lui, les droits fondamentaux sont érodés par la persistance des conflits, la montée de l’autoritarisme, l’aggravation des inégalités, la désinformation et l’usage abusif des nouvelles technologies.

"Quand les droits humains s’effritent, tout le reste s’écroule : la paix, le développement, la cohésion sociale, la confiance et la stabilité", a souligné António Guterres. C’est précisément pourquoi les instruments du Conseil des droits de l’homme – notamment les procédures spéciales, les rapporteurs spéciaux et rapporteuses spéciales, les mécanismes d’enquête et l’Examen périodique universel – sont aussi indispensables, a-t-il ajouté.

Il a appelé les États Membres à "défendre nos fondements communs, sans compromis". La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments relatifs au droit international des droits humains ne sont pas un menu à la carte, a-t-il souligné.

À cette session, la délégation vietnamienne, conduite par l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, participera activement aux discussions portant notamment sur le changement climatique, les droits de l’enfant, le droit à l’alimentation, les droits des personnes handicapées et d’autres priorités de la communauté internationale. Elle entend contribuer de manière constructive au processus de consultation relatif à 36 projets de résolution.

La délégation vietnamienne prévoit en outre de lancer deux initiatives : une déclaration conjointe sur l’égalité des sexes dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et l’organisation, avec la République de Corée, le Japon et la Thaïlande, d’un événement parallèle consacré aux incidences des escroqueries en ligne sur les droits humains.

La 61e session se tient en présentiel du 23 février au 31 mars. Elle comprendra sept débats thématiques, 30 dialogues interactifs avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, l’examen de 84 rapports spécialisés, ainsi que l’adoption des rapports de l’Examen périodique universel concernant 14 pays. -VNA/VI