50e anniversaire de la Réunification : un symposium met en lumière les acquis

Un symposium national, placé sous le thème "La grande victoire du printemps 1975 avec la nouvelle ère de développement de la nation vietnamienne", s'est tenu dans la matinée du dimanche 20 avril à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025).

Le comité d'organisation avait reçu plus de 120 contributions, parmi lesquelles 14 ont été présentées lors du symposium. Ces interventions ont réaffirmé que la grande victoire du printemps 1975 était l'expression de la grande unité nationale, de la détermination à unifier la Patrie et de l'aspiration profonde à la paix. Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a honoré l'événement de sa présence.

Selon le général Phan Van Giang, la grande victoire du printemps 1975 justifie la ligne révolutionnaire proactive et créative du Parti ainsi que sa méthode de direction. C'est la victoire de la guerre populaire, une manifestation vivante du patriotisme étroitement lié à la volonté d'unifier la Patrie et à l'aspiration à la paix, de la puissance de l'unité nationale, conjuguée à la puissance de l'époque.

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense. Photo: VNA

D'après Nguyên Trong Nghia, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation et de mobilisation de masse du Parti, ce symposium s'appuyait sur des expériences historiques et des enseignements d'une grande valeur théorique et pratique, essentiels pour leur application et leur promotion dans l'œuvre de construction et de défense nationales.

Les résultats du symposium contribueront à renforcer le patriotisme, la fierté et la dignité nationale ; à intensifier la confiance et la volonté politique de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13ᵉ Congrès national du Parti. - VNA/VI