50 ans de relations Vietnam-Mexique : une vision commune pour une coopération durable

Pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique (1975-2025), un séminaire international s'est tenu à Hanoï le 23 avril, offrant une plateforme de réflexion sur les réalisations passées et de promotion des initiatives bilatérales futures.

L'événement a réuni des représentants d'agences diplomatiques, d'instituts de recherche, d'universités et d'experts des deux pays.

Dans son discours d'ouverture, le Dr Phan Chi Hieu, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales (AVSS), a souligné les progrès positifs des relations bilatérales, notamment en matière de coopération politique, culturelle et multilatérale. Il a toutefois souligné le potentiel inexploité de la collaboration dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'éducation, de la recherche scientifique et du tourisme.

Phan Chi Hieu s'est dit confiant quant à l'approfondissement et au renforcement des relations bilatérales, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité régionales.

Fernando Gonzalez Saiffe, directeur général pour l'Asie-Pacifique au ministère mexicain des Affaires étrangères, a souligné l'importance de ce 50e anniversaire et réaffirmé la vision commune des deux pays pour l'avenir. Il a déclaré que le Vietnam était l'un des partenaires les plus importants du Mexique en Asie du Sud-Est et a souligné la volonté du pays d'y accroître la présence de ses entreprises, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'innovation numérique et du tourisme.

L'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Van Hai, a souligné que depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), les liens économiques bilatéraux ont connu une croissance impressionnante, les échanges commerciaux bilatéraux atteignant environ 15 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 27,5 % par rapport à l'année précédente. L'ambassade du Vietnam au Mexique continuera de servir de passerelle, en aidant les entreprises à explorer leurs marchés respectifs, en renforçant leurs relations et en promouvant les investissements bilatéraux, afin de hisser leurs relations au rang de partenariat stratégique, a-t-il ajouté.

Le professeur agrégé Dr Cu Chi Loi, ancien directeur de l'Institut vietnamien d'études américaines (VASS), a souligné le dynamisme et la complémentarité des économies des deux pays, suggérant aux deux pays de consolider leur dialogue politique, de mettre en place un cadre juridique stable et d'accélérer les négociations d'accord en cours. Il a noté que le taux de croissance annuel moyen des échanges commerciaux a atteint près de 15 % depuis l'adhésion des deux pays au CPTPP.

Nguyen Tuong Lan, directeur de l'agence de voyages ITA, a souligné les possibilités de développement de la coopération économique et touristique. Cependant, des défis subsistent en termes de cadres réglementaires, de langue, de culture et de coûts logistiques. Il a insisté sur l'importance de la promotion des échanges commerciaux, de l'amélioration des politiques de visas, des infrastructures touristiques et, en particulier, de la mise en place de lignes aériennes directes entre les deux pays.

Les participants ont convenu que, si les relations entre le Vietnam et le Mexique ont connu une dynamique positive, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour exploiter pleinement leur potentiel. Les échanges interpersonnels, la connectivité des entreprises et des partenariats plus solides entre localités ont été identifiés comme des moteurs clés d’une coopération bilatérale durable dans la nouvelle ère. - VNA/VI