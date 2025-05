50 ans de la réunification nationale : lettres et messages de félicitations aux dirigeants vietnamiens

À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), de nombreux dirigeants de partis politiques et des pays ont envoyé des lettres et des messages de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et aux dirigeants à tous les niveaux du Vietnam.

Le Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le président lao, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Comité central du Front lao pour l’édification nationale ont envoyé conjointement des messages de félicitations au Comité central du PCV, au président vietnamien, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Le message de félicitations affirme que la Grande Victoire du Printemps 1975 n'est pas seulement la victoire de l'armée et du peuple vietnamiens, mais aussi la victoire commune de l'alliance spéciale de combat du Laos et du Vietnam, ainsi que des peuples des trois pays du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Les dirigeants lao ont exprimé leur impression et admiration pour les grandes réalisations historiques que le Vietnam a accomplies ces derniers temps, contribuant à l'amélioration continue de sa position dans la région comme le monde. Le Parti, l’État et le peuple lao sont fiers de la solidarité spéciale, loyale et inébranlable entre le Laos et le Vietnam qui se développe de plus en plus, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays. Le Laos exprime sa profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leur aide précieuse, efficace et opportune au Laos jusqu'à présent.

À cette occasion, le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone a adressé une lettre de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh ; le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, et le chef par intérim de la Commission centrale des affaires étrangères du PPRL, Bunlua Phandanuvong, ont fait de même auprès du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.

Le président du Parti du peuple cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV To Lam. Le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet a exprimé ses félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, a envoyé une lettre de félicitations au président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, a adressé une lettre de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Dans les lettres, les hauts dirigeants cambodgiens ont écrit : « La victoire du 30 avril 1975 est une page fière de l'histoire, un témoignage du patriotisme, de la solidarité, de la volonté indomptable, du courage et du sacrifice du Parti, de l'armée et du peuple du Vietnam dans la juste cause de la réunification nationale.”. Ils ont exprimé leur admiration pour les réalisations en matière de construction et de développement du pays que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam avaient accomplies au cours des 50 dernières années, tout en se déclarant convaincu qu’ils continueraient à réaliser de nouvelles réalisations et à progresser vers l'objectif de l'industrialisation et de la modernisation d'ici 2030.

Ils ont affirmé son engagement à continuer de promouvoir, préserver et développer les liens bilatéraux à un nouveau niveau.

Le Parti communiste indien a adressé un message de félicitations au Comité central du PCV. Le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar a fait de même auprès du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le Premier ministre du Royaume de Thaïlande Paetongtarn Shinawatra a félicité le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a exprimé sa satisfaction pour les relations d’amitié et de voisinage étroites entre les deux pays, affirmant sa détermination à coopérer avec le Vietnam pour élever les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa a adressé un message de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

À cette occasion également, le Front de libération du peuple du Sri Lanka a envoyé une lettre de félicitations au Comité central du PCV. Le secrétaire général du Parti communiste du Bangladesh, Shah Alam a fait de même au secrétaire général du Parti To Lam.

Les lettres de félicitations ont été adressées par la présidente du Sénat de Biélorussie, Natalia Kochanova, le président de la Chambre des représentants, Igor Sergeenko, au président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Bin Haji Hasan, a envoyé une lettre de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. - VNA/VI