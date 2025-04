50 ans de la Réunification : le Mozambique salue ses liens traditionnels avec le Vietnam

L'ambassade du Vietnam au Mozambique a récemment organisé de nombreuses activités pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025) ainsi que le 50ᵉ de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (25 juin 1975 - 2025).

S'exprimant lors de la réception organisée par l'ambassade du Vietnam au Mozambique à l'occasion d'un tournoi de football de l'amitié, Ludmila Maguni, secrétaire du Comité central du Front de libération du Mozambique (Frelimo), a adressé ses vœux les plus chaleureux au Parti communiste du Vietnam (PCV) et au peuple vietnamien à l'approche du cinquantième anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Elle a insisté sur le fait que cet événement n'était pas seulement une date marquante pour le Vietnam, mais revêtait également une signification particulière pour le Frelimo et le peuple mozambicain dans leur propre quête d'indépendance et de libération.

Elle a rappelé les relations traditionnelles d’amitié et de coopération unissant les deux Partis et les deux gouvernements au cours des cinquante dernières années, soulignant que ces liens de camaraderie et de fraternité avaient grandement contribué à établir une base politique solide pour la coopération bilatérale dans tous les domaines.

En réponse, l'ambassadrice Trân Thi Thu Thuy a exposé la signification de la victoire historique du 30 avril 1975, la qualifiant de triomphe majeur du patriotisme, de l'aspiration à l'indépendance, à la liberté et à l'intégrité territoriale de l'ensemble du peuple vietnamien, et marquant le jour de la réunification du pays après de longues années de division.

Elle a souligné que cet événement offrait aux participants l'opportunité de se remémorer le passé, de partager la joie, la fierté et l'espoir pour l'avenir.

Après près d'un siècle de lutte sous la direction du Parti communiste du Vietnam, quatre-vingts ans d'édification nationale, cinquante ans de réunification et près de quarante ans de mise en œuvre du processus de rénovation, le Vietnam consolide progressivement sa position d'économie dynamique en développement, se préparant à entrer dans une nouvelle phase de croissance et de prospérité.

Selon l'ambassadrice Trân Thi Thu Thuy, 2025 marque également une étape importante dans les relations bilatérales, avec la célébration du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mozambique.

Au cours des 50 dernières années, l’amitié traditionnelle et la solidarité fraternelle entre les deux pays n'ont cessé de se renforcer grâce aux efforts conjoints des générations de dirigeants et de peuples. Le Mozambique est resté un ami proche et un partenaire prioritaire du Vietnam en Afrique. Les deux pays ont connu des avancées constantes dans plusieurs domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie, les télécommunications, l'agriculture, la santé et l'éducation. Les projets de coopération en cours témoignent d'une collaboration efficace et durable.

Lors de la réception, les invités ont eu l'occasion de déguster des plats traditionnels des deux pays.– VNA/VI