50 ans après la libération : Can Tho connaît des changements positifs

Le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville de Can Tho ont organisé le 26 avril une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), en présence du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

S'exprimant lors de la célébration, Tran Thanh Man a déclaré : « Il y a 50 ans, l'armée et le peuple de Can Tho se sont soulevés simultanément pour prendre le pouvoir le 30 avril 1975, apportant une contribution importante à la Grande Victoire du Printemps de 1975, libérant complètement le Sud et réunifiant le pays.

Après la réunification du pays, le Comité du Parti, l’autorité et le peuple de Can Tho ont continué à s'unir pour surmonter les difficultés et se développer. En particulier, plus de 20 ans placés sous l’autorité centrale, Can Tho a connu des changements positifs. La ville a été et est une destination attrayante pour de nombreux touristes et investisseurs nationaux et étrangers.

Le produit total de la ville en 2024 a atteint plus de 133 000 milliards de dongs (5,11 milliards de dollars), dont plus de 12 000 milliards de dongs en provenance des recettes intérieures. Les domaines de la culture, de la société, de l’éducation, de la santé et de la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale ont enregistré des progrès positifs. La vie matérielle et spirituelle des gens s’améliore constamment. Le travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines est strictement mis en œuvre. La défense et la sécurité nationales sont maintenues.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et des mères héroines lors de la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Photo : VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale a reconnu, hautement apprécié et salué les réalisations que le Comité du Parti, l’autorité et la population de la ville ont accomplies ces derniers temps.

Dans la nouvelle période, il a suggéré que la ville de Can Tho exploite et promeuve au maximum ses potentiels et avantages ; mette l’accent sur le développement de l’économie verte, de l’économie numérique, de l’économie circulaire, de l’économie de la connaissance, de l’économie du partage et de l’économie privée ; accélère le développement des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Le dirigeant a souligné que le développement économique devrait aller de pair avec le développement socioculturel, le soins de santé publique, le développement du tourisme, la coopération internationale, le développement de l’éducation et de la formation, la formation des ressources humaines de haute qualité.

La ville devrait construire des organisations du Parti propres et fortes à tous les niveaux ; mettre en œuvre de manière stricte, régulière et continue le travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

À cette occasion, un spectacle spécial s'est déroulé ayant pour thème « Can Tho - Poursuivre l'épopée du printemps », exprimant le patriotisme, la fierté nationale, les aspirations au développement et les réalisations exceptionnelles de la ville de Can Tho au cours des 50 dernières années. - VNA/VI