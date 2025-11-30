50 œuvres culturelles phares du Vietnam depuis 1975

Les délégués présents à la cérémonie dévoilant les 50 œuvres littéraires et artistiques vietnamiennes exemplaires depuis la réunification (1975-2025). Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a assisté ce dimanche 30 novembre à Hanoi à la cérémonie d'annonce de sélection des cinquante œuvres littéraires et artistiques vietnamiennes les plus marquantes depuis la réunification nationale (1975-2025).

Cet événement, organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a également marqué le lancement d'un nouveau concours de création d'œuvres littéraires et artistiques intitulé « Vivre à jamais avec le temps » pour la période 2026-2030.

Saluant cet « événement essentiel de la culture, de la littérature et des arts vietnamiens », le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné que cette initiative s'inscrivait dans la mise en œuvre des résolutions du Parti sur la culture, de la Stratégie de développement culturel du Vietnam jusqu'en 2035 avec une vision à l'horizon 2045, et de la conclusion du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la Conférence culturelle nationale de 2021. L'événement préfigure également le centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et le 85e anniversaire de la Fête nationale.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Selon lui, les cinquante années écoulées depuis la réunification ont vu la littérature et les arts de la scène vietnamiens déployer une créativité continue, profonde et féconde, donnant naissance à des œuvres qui ont témoigné, avec vérité et sensibilité, de la marche du pays à travers les séquelles de la guerre, le blocus, les difficultés de l’après-conflit, puis les avancées de la rénovation et de l’intégration internationale.

La littérature et les arts, a-t-il insisté, sont l’âme de la culture nationale, un moteur essentiel du développement économique, social et humain. La cérémonie est apparue comme un hommage solennel et vivant du Parti, de l’État et du peuple à l’adresse des générations de créateurs ayant consacré leur talent, leur intelligence et parfois leur vie entière à « sceller l’esprit sacré des montagnes et des rivières » dans chaque ligne, chaque note, chaque scène.

L’événement est aussi une marque de gratitude envers les millions de lecteurs et de spectateurs qui ont su préserver, transmettre et faire vivre ces œuvres devenues un patrimoine partagé, vibrant dans la conscience culturelle de la nation.

Le lancement du concours « Vivre à jamais avec le temps » traduit la grande aspiration que le Parti et l'État placent dans les artistes et les intellectuels. Le vice-Premier ministre a exhorté les créateurs à se faire les chercheurs et les célébrants de la beauté véritable, faisant de chaque œuvre le reflet de l'amour de la patrie et d'une compréhension profonde de l'homme vietnamien contemporain.

Il a appelé à la création d'œuvres atteignant de nouvelles sommets idéologiques et artistiques, dotées d'une profonde humanité, capables d'éduquer, d'orienter l'esthétique et de refléter le processus d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale.

Insistant sur leur responsabilité en tant que « soldats culturels », il leur a demandé de contribuer davantage à l'édification, à la préservation et au développement de la culture vietnamienne.

En clôture, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a procédé à la remise des certificats aux auteurs des 50 œuvres littéraires et d'arts du spectacle sélectionnées.

La vice-ministre Trinh Thi Thuy a rappelé les succès de la première phase du mouvement de création (2020-2025) et a exprimé l'espoir que la nouvelle phase (2026-2030), orientée vers les centenaires majeurs à venir, verra l'émergence de nombreuses œuvres décrivant l'homme vietnamien de la nouvelle ère – intelligent, humain, courageux, innovant et plein d'aspiration – tout en honorant les valeurs pérennes de la nation et les grandes réalisations de la Révolution.