48 ans d’avancées et de développement

Il y a 48 ans jour pour jour, le 30 avril 1975, le Sud était totalement libéré et le pays réunifié. La paix rétablie, le Vietnam s’est alors attelé à sa reconstruction. C’est après le lancement du Renouveau, en 1986, que les résultats les plus spectaculaires ont été enregistrés…

À 11h30 le 30 avril 1975, un char de l’armée vietnamienne détruit les principales portes du palais présidentiel, dernier bastion du régime de Saïgon, mettant ainsi un terme à une guerre de 30 ans. Photo: Trân Mai Huong - VNA



Depuis 37 ans et parfois pendant plusieurs années consécutives, l’économie vietnamienne enregistre une croissance supérieure à 7%, soit un taux parmi les plus élevés au monde. Les observateurs internationaux sont admiratifs. C’est le cas d’Irina Korgun, directrice du Centre stratégique russe en Asie.

“Le Vietnam, qui poursuit sa voie d’industrialisation, développe plusieurs filières allant des assemblages simples à la fabrication de produits technologiques sophistiqués. Mais nous constatons qu’il privilégie les filières industrielles essentielles pour renforcer la structure globale de son économie», nous fait-elle remarquer.

Irina Korgun, directrice du Centre stratégique russe en Asie.



Pour ce qui est de la sécurité sociale, autrefois cités parmi les plus pauvres au monde, le Vietnam fait désormais partie des pays en voie de développement à revenu intermédiaire. En effet, son revenu moyen par tête est passé de 86 dollars par an en 1988 à 4.100 dollars en 2022. L’Assemblée nationale a fixé pour cette année l’objectif de porter ce chiffre à 4.400 dollars. Pour Veeramalla Anjjaiah, chercheur à l’Institut de recherche sur les questions de l’Asie du Sud-Est, basé en Indonésie, il y a là matière à réflexion.

“Le Vietnam a enregistré certains progrès notables en matière de défense des droits de l’homme, et en particulier dans la promotion du développement socioéconomique dans l’intérêt de la population. Le pays a notamment obtenu une note moyenne de 72,76 sur 100 dans l’atteinte des objectifs de développement durable fixés par l’ONU. L’une de ses performances majeures concerne la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie de la population», constate-t-il.



En développant son économie et en garantissant son bien-être social, le Vietnam s’est ouvert au monde. Il ne cesse d’élargir et de diversifier ses relations extérieures. Il entretient des relations officielles avec 190 des 193 pays membres de l’ONU, et des échanges économiques avec plus de 230 pays et territoires. À ce jour, des investisseurs de 142 pays et territoires sont présents au Vietnam, où ils ont placé plus de 440 milliards de dollars dans plus de 36.400 projets.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Photo: VNA



Multilatéralisme oblige, le Vietnam est membre de plus de 70 organisations et forums internationaux majeurs, dont l’ONU, l’ASEAN ou le Forum de coopération économique Asie-Pacifique…



Son développement constant et ses contributions actives aux travaux communs de la communauté internationale lui ont valu d’être élu dans plusieurs organisations importantes de l’ONU, tels que le Conseil de sécurité (2008-2009, 2020-2021), le Conseil économique et social (1998-2000, 2016-2018), le Conseil des droits de l’homme (2014-2016, 2023-2025)…



Depuis 2014, l’Armée populaire vietnamienne participe aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Plus de 500 soldats vietnamiens ont ainsi été envoyés à l’étranger dans le cadre de différentes missions onusiennes, où ils ont fait preuve d’efficacité et contribué à promouvoir l’image d’un Vietnam épris de paix et prêt à s’impliquer dans la défense de la paix, de la sécurité et du développement mondial. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est le mieux placé pour en parler...

“Le Vietnam a toujours été un partenaire fort des Nations Unies depuis son adhésion en 1977. Son rôle pionnier dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement constitue un fondement solide pour la mise en oeuvre du programme de développement durable de 2030. Ses contributions au maintien d’une paix durable sont également remarquables», a-t-il déclaré.



Aujourd’hui pays en voie de développement, le Vietnam continuera d’avancer pour devenir en 2045, à l’occasion du 100e anniversaire de la République, un pays développé à revenu élevé. - VOV/VNA/VI