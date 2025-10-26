47e Sommet de l’ASEAN : Le PM malaisien accueille le PM vietnamien et les chefs des délégations

Dans la matinée du 26 octobre, au Centre des conférences de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président en exercice de l’ASEAN 2025, a présidé la cérémonie d’accueil des chefs de délégations participant au 47e Sommet de l’ASEAN et aux réunions de haut niveau connexes.

Anwar Ibrahim a salué les dirigeants des pays membres de l’ASEAN ainsi que ceux des pays et organisations partenaires de l’ASEAN, dont le Sultan du Brunei, les présidents de l’Indonésie, des Philippines, du Timor-Leste, du Brésil et de l’Afrique du Sud ; les Premiers ministres de Thaïlande, de Singapour, du Cambodge, du Laos, du Vietnam et du Canada ; le président du Conseil européen et le secrétaire général des Nations Unies.

Se tenant du 26 au 28 octobre, le 47e Sommet de l’ASEAN comprend près de 20 séances plénières et activités de haut niveau. Les dirigeants devraient signer, adopter ou entériner près de 80 documents destinés à renforcer la coopération au sein de l’ASEAN ainsi qu’entre le bloc et ses partenaires, dans de nombreux domaines prioritaires, notamment l’économie et le commerce.

Il est particulièrement attendu que l’ASEAN admette officiellement le Timor-Leste comme son 11e membre.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh conduit une délégation du Vietnam à ce sommet, réaffirmant la participation active et la contribution responsable du Vietnam au succès commun des réunions, le maintien de la solidarité et du consensus au sein de l’ASEAN, ainsi que le renforcement de la connectivité régionale, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement au sein de l’ASEAN et dans le monde. - VNA/VI