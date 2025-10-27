47e Sommet de l’ASEAN : Le PM appelle à mobiliser les trois sources de force stratégiques du bloc

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que « l’inclusivité et la durabilité » constituaient à la fois un choix et une exigence stratégique pour l’ASEAN, lors de la session plénière et de la réunion restreinte du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN, tenues le 26 octobre à Kuala Lumpur, sous la présidence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que, dans un monde traversé par des turbulences et des incertitudes, l’ASEAN devait s’appuyer sur trois sources de force stratégiques pour atteindre ses objectifs de développement inclusif et durable.

Premièrement, il a appelé à renforcer la solidarité et l’unité au sein du bloc afin de consolider la puissance collective et d’assurer une mise en œuvre cohérente et efficace des stratégies et plans d’action communs.

Deuxièmement, il a encouragé l’ASEAN à cultiver une dynamique interne autonome et résiliente, à consolider les liens intra-régionaux et à accélérer la mise en œuvre des projets de coopération. Il a souligné la nécessité de fluidifier les mécanismes de fonctionnement, d’accroître la part du commerce et des investissements intra-ASEAN, tout en élargissant les cadres de coopération régionale et interrégionale.

Le dirigeant vietnamien a également plaidé pour une meilleure connexion des chaînes d’approvisionnement et la promotion de nouveaux modèles économiques verts, numériques, circulaires et innovants. Il a appelé à une coopération accrue dans la lutte contre la drogue et la cybercriminalité, à un renforcement des liens entre les sous-régions pour bâtir un réseau économique ouvert, dynamique et inclusif. À cet égard, il a rappelé que le Vietnam assumerait la présidence du Sommet CLMV (Cambodge – Laos – Myanmar – Vietnam) en 2026.

Troisièmement, Pham Minh Chinh a exhorté l’ASEAN à favoriser un essor de l’innovation, notamment à travers la finalisation rapide du Cadre de coopération sur l’économie numérique et du Plan directeur numérique de l’ASEAN. Il a proposé de renforcer les infrastructures et la gouvernance des données transfrontalières, d’encourager l’entrepreneuriat et la créativité, et de créer un Réseau des centres d’innovation de l’ASEAN.

Le Premier ministre a annoncé que le Vietnam accueillerait le 3ᵉ Forum sur l’avenir de l’ASEAN en 2026, afin de « faire germer les idées pour un futur inclusif et durable » de la région. Face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale, Pham Minh Chinh a affirmé que la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité devait demeurer la priorité absolue du bloc.

Concernant la question de la Mer Orientale, il a réaffirmé la nécessité de maintenir la solidarité, l’unité et la position de principe de l’ASEAN, fondée sur le respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a appelé à accélérer les négociations pour parvenir à un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international.

Le chef du gouvernement vietnamien a par ailleurs souligné l’importance de préserver la culture du dialogue et de la coopération propre à l’ASEAN, et de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base de la Charte de l’ASEAN, du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et du droit international.

Il a salué les efforts du Cambodge et de la Thaïlande pour maintenir le dialogue dans un esprit de bon voisinage, tout en réaffirmant l’engagement du Vietnam à soutenir les deux pays dans la mise en œuvre de leur accord bilatéral.

S’agissant de la situation au Myanmar, il a appelé l’ASEAN à s’impliquer davantage afin de favoriser un cessez-le-feu durable, un dialogue constructif et une réconciliation nationale, ouvrant la voie à des élections libres, équitables et inclusives.

Le dirigeant vietnamien a également exprimé sa confiance dans les capacités des Philippines, qui assureront la présidence de l’ASEAN en 2026.

Il a félicité le Premier ministre Anwar Ibrahim et la Malaisie pour les réalisations marquantes de l’Année de la présidence 2025, première étape sur la voie de la concrétisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Il a également adressé ses félicitations chaleureuses à Timor-Leste, devenu officiellement le onzième membre de la grande famille de l’ASEAN, affirmant que cette adhésion constituait un nouvel élan pour le développement du bloc. Il a assuré que le Vietnam était prêt à partager son expérience pour aider Timor-Leste à s’intégrer pleinement dans les mécanismes de coopération régionale, notamment dans les initiatives visant à réduire les écarts de développement.

Lors des réunions, les dirigeants de l’ASEAN ont salué les résultats notables obtenus durant l’année de présidence de la Malaisie, en particulier les avancées vers la construction d’une Communauté durable et inclusive, la promotion du libre-échange et de la libre circulation des capitaux et des travailleurs. Ils ont également noté les progrès réalisés dans le renforcement des relations avec les partenaires, notamment la signature du protocole d’amendement de l’accord de libre-échange ASEAN – Chine (version 3.0) et la mise en œuvre du Partenariat économique régional global (RCEP).

Les dirigeants ont toutefois reconnu que les pays de la région devaient faire face à de multiples défis non traditionnels, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les pandémies et la criminalité transnationale ainsi qu’à des problèmes sociaux persistants, dont la pauvreté, les inégalités et l’élargissement des écarts de développement.

Concernant la question de la Mer Orientale, les dirigeants ont souligné l’importance de maintenir la position commune du bloc, d’appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties (DOC) et d’œuvrer activement à l’adoption rapide d’un COC effectif et conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982. - VNA!VI