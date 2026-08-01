33e Conférence diplomatique : Une vision stratégique globale pour insuffler un nouvel élan

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a assisté à la séance d'ouverture et prononcé un discours lors de la 33e Conférence diplomatique, placée sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières de la diplomatie vietnamienne dans une nouvelle ère".

L’événement s'est ouvert samedi matin le 1er août à Hanoï, en présentiel et par visioconférence avec les collectivités locales et les représentations vietnamiennes à l'étranger.

S'exprimant en marge de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a estimé que le discours du dirigeant To Lam était à la fois profond et exhaustif. Selon le diplomate, cette intervention définit des orientations majeures et soulève des questions essentielles qui serviront de base aux travaux de la conférence, en vue d'élaborer un plan d'action concret pour les affaires extérieures à venir.

Évoquant les six groupes de missions proposés par le secrétaire général et président, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a souligné qu'ils étaient à la fois globaux, précis et parfaitement adaptés aux fonctions et aux missions du ministère des Affaires étrangères dans cette nouvelle phase de développement.

"Nous les considérons comme le fil conducteur de cette Conférence. Nous nous attacherons avant tout à examiner en profondeur les exigences et les orientations formulées afin de les traduire rapidement en actions concrètes", a déclaré l'ambassadeur.

Le diplomate a estimé que le discours du secrétaire général et président ne se contentait pas d'ouvrir des perspectives stratégiques, mais appelait également le secteur diplomatique à définir des réponses claires et à élaborer une feuille de route détaillée pour leur mise en œuvre.

Pour atteindre ces objectifs, la première étape, fondamentale, pour le secteur diplomatique vietnamien consiste à continuer de renforcer la conscience politique et les compétences dans tous les domaines. L’ensemble du secteur diplomatique doit parfaitement comprendre les directives du Parti et de l’État, et saisir clairement les exigences auxquelles le pays est confronté dans le contexte actuel.

Dans un contexte international marqué par des mutations rapides, il est impératif que le secteur appréhende la position du pays, identifie avec précision ses atouts, ses limites, ses opportunités et ses défis, afin de tirer pleinement parti des facteurs favorables tout en recherchant de manière proactive des solutions pour surmonter les difficultés. Cette démarche nécessite une autonomie proactive alliée à une coordination étroite avec les instances du Parti, de l'État, du gouvernement, des ministères et secteurs afin de créer une synergie nationale.

Enfin, concernant le rôle des représentations vietnamiennes à l'étranger, Nguyen Quoc Dung a estimé que la mission principale et régulière est de connecter et de soutenir la communauté des Vietnamiens à l’étranger. Cependant, les affaires extérieures ne doivent pas se limiter au soutien, mais doivent désormais être mise sur la mobilisation de leurs vastes ressources au service de l'édification du pays.

En s'inspirant des orientations du secrétaire général et président To Lam, les représentations vietnamiennes à l'étranger doivent redoubler d'efforts, innover activement, renouveler leurs méthodes d'approche pour faire preuve de plus de flexibilité, répondant ainsi aux impératifs d'intégration internationale et aux aspirations de la population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. -VNA/VI