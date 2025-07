30 ans de normalisation des liens diplomatiques Vietnam-États-Unis : la confiance comme socle du partenariat stratégique

Le Dr. Nguyen Hong Hai, maître de conférences en politique et relations internationales et chercheur de l’Université de Fulbright résident à l'Université américain. Photo: VNA

Le Dr. Nguyen Hong Hai, maître de conférences en politique et relations internationales et chercheur de l’Université de Fulbright résident à l'Université américain (AU), a insisté sur l’importance de la confiance et la coopération économique en tant que des facteurs importants dans le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des 30 dernières années.

Cette confiance s'est développée et construite grâce à la détermination à surmonter et à résoudre les séquelles de la guerre, a déclaré le Dr Nguyen Hong Hai lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2025).

Il a estimé qu'à ce jour, bien que les deux pays aient normalisé leurs relations depuis 30 ans et aient atteint le niveau d'un partenariat stratégique global, le règlement des séquelles de la guerre constitue toujours le fondement de la confiance, notamment dans un contexte où le Vietnam compte encore de nombreuses victimes de l'agent orange, un grand nombre de bombes et de mines non explosées, et de vastes zones contaminées par la dioxine.

Le chercheur a déclaré qu'il est convaincu que si ces questions ne sont pas traitées en profondeur, la confiance, fondement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, sera affectée.

La coopération économique constitue un pilier des relations bilatérales, a déclaré Nguyen Hong Hai, affirmant que les investissements des entreprises américaines et vietnamiennes seront essentiels au renforcement des liens entre les deux pays. Par ailleurs, il existe d'autres domaines de coopération, tels que la défense, la politique et la diplomatie, tant bilatérale que multilatérale.

Concernant les perspectives de coopération entre le Vietnam et les États-Unis à l'avenir, il a déclaré que le développement des relations bilatérales doit s'appuyer sur une véritable prise de conscience et les besoins des deux parties. Selon lui, il est important que le Vietnam reconnaisse le rôle et la position des États-Unis dans sa politique étrangère globale et ses intérêts de sécurité nationale. Parallèlement, les États-Unis doivent également définir clairement le rôle du Vietnam dans leur propre stratégie et leurs propres intérêts nationaux. Par conséquent, cette relation doit être façonnée en fonction de leurs besoins pratiques et de leur vision stratégique.

Le chercheur a ensuite souligné que le développement économique du Vietnam est étroitement lié à celui des États-Unis, tandis que pour les États-Unis, le Vietnam représente un marché vaste et prometteur, fort de 100 millions d'habitants. Par ailleurs, le rôle du Vietnam en Asie du Sud-Est et, plus largement, dans la région indo-pacifique, ne peut être négligé. Dans ce contexte, le chercheur s'est montré optimiste quant aux perspectives d'avenir de la relation bilatérale.-VNA/VI