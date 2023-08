30 ans de la campagne de volontariat d'été des jeunes de Ho Chi Minh-Ville

Une cérémonie de lancement de la 16e Journée nationale du volontariat et de célébration des 30 ans de la campagne de volontariat d'été de la jeunesse à Ho Chi Minh-Ville (1994-2023) s'est tenue le 6 août, avec la participation de près de 2.500 jeunes bénévoles.

De nombreux collectifs et individus exceptionnels ont reçu des certificats de mérite. Photo: VNA

La secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh (UJCH) de la mégapole du Sud, Phan Thi Thanh Phuong, a rappelé que le premier programme intitulé "La lumière culturelle en été" avait attiré quelque 700 étudiants, pour donner des cours aux habitants défavorisés dans les quartiers de banlieue depuis 30 ans, ce qui a permis à plus de 10.000 personnes de lire et d'écrire.

Fin 1996, la mégapole du Sud a atteint la norme nationale d'éradication de l'analphabétisme. Le Comité permanent de l’UJCH de la ville a décidé de développer la campagne en un événement à grande échelle, donc la campagne de volontariat "Été verte" a été officiellement lancée en 1997. En 2009, elle a été rebaptisée "Campagne de volontariat d’été des jeunes".

Les programmes de bénévolat dans la ville ont considérablement augmenté en quantité et en qualité, devenant l'un des mouvements de premier plan qui ont été étendus à de nombreuses localités à travers le pays, et même à l'international. Ces programmes ont montré leur vitalité et prouvé des bénéfices sociaux substantiels.

En conséquence, 31.000 projets dirigés par des jeunes ont été mis en œuvre, 540.000 personnes en situation difficile ont été prises en charge, tandis que 1,2 million de personnes ont bénéficié de soins de santé et de consultations gratuits. De plus, 160.000 unités de sang ont été données et 524.000 bourses remises aux élèves et étudiants.

À cette occasion, de nombreux collectifs et individus exceptionnels qui ont contribué au développement des programmes de bénévolat d'été ont reçu des certificats de mérite.

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyen Ho Hai, a souligné que les jeunes de la ville devraient développer ces réalisations, élargissant ainsi davantage les activités de volontariat.